Visa anunta oficial lansare serviciului de plati care le permite comerciantilor online sa iti dea banii mai repede inapoi pe produsele returnate

Stiri pe aceeasi tema

- Deodorantele, gelurile de dus si sampoanele sunt produsele cele mai cumparate de romani pe timpul verii, potrivit unei analize a importatorului ImportDirect.ro, retailer online de tip hard discount, care arata ca valoarea medie a unei comenzi plasate pe timpul verii de clienti in magazinul online…

- Ionel-Sorinel Vasilca, director al STS, a anunțat, luni, ca a inaintat președintelui Klaus Iohannis, demisia sa din funcție. Demisia a fost inaintata pentru a nu afecta prestigiul instituției, a precizat acesta. Alexandru Cumpanașu, unchiul uneia dintre fetele ucise de monstrul din Caracal, a acuzat,…

- Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca se asteapta ca Romania sa inregistreze anul viitor o crestere economica de 5,5%. Ministrul de Finante sustine ca PIB-ul a crescut cu 34% fata de 2016, potrivit Mediafax. „Potential exista foarte mare. Vor fi foarte multe masuri pe care le promovam in…

- O parte dintre clientii ING intampina, duminica, probleme asociate tranzactiilor efectuate prin intermediul Revolut de pe carduri Visa, ING primind spre procesare platile de doua ori, informeaza banca pe...

- Prima platforma fintech din Romania de servicii de multicreditare, Omnicredit, care functioneaza exclusiv online, a fost lansata miercuri. Platforma ofera 8 tipuri de produse de creditare si creatorii acesteia sustin ca poate finanta cereri standard de pana la 25.000 lei in mai putin de o ora. Potrivit…

- Prezentat la targul de tehnologie COMPUTEX, acest laptop Lenovo ultraportabil este primul dispozitiv de acest fel cu modem Qualcomm Snapdragon X55 5G, capabil sa se conecteze la o rețea super rapida 5G. Tranziția de la 3G la 4G LTE a transformat deja modul in care oamenii folosesc smartphone-urile;…

- Asociatia Coalitia pentru Economie Digitala, organizatie independenta care reprezinta principalele companii de ride sharing si e-hailing din Romania, Uber, Bolt si Clever, lanseaza petitia #continuam, o initiativa dedicata celor care doresc ca serviciile moderne de transport urban sa continue sa functioneze…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO, specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța lansarea in Romania a sistemului wireless care are in centru camera PTZ de dimensiunea unei palme cu zoom optic 5x și intrari/ ieșiri pentru dispozitive wireless, precum senzori…