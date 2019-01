Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in presa s-a scris ca PNL nu va participa la concertul de joi, de la Ateneu, liderul PNL contrazice informatiile aparute, urmand ca maine sa faca un anunț public. "Nu am luat nicio decizie. Este "fake news". Daca vom lua o decizie vom anunta public. Adevarul este ca invitatia a fost…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a postat pe Facebook invitația primita din partea premierului Viorica Dancila pentru a participa la concertul care va avea loc joi la Ateneul Roman, pentru a marca debutul Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Invitaților li se cere sa confirme prezența pana…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a primit o invitație din partea premierului Dancila pentru a participa la concertul care va avea loc maine la Ateneul Roman, pentru a marca debutul Președinției Romaniei la Consiliul UE. Numai ca invitaților li se cere sa confirme prezența pana la data de „8 ianuarie…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a spus miercuri, la Antena 3, ca avand in vedere dimensiunea PSD la nivelul electoratului, un candidat social-democrat in ... The post Partidele politice, calcule pentru prezidențiale. Ecaterina Andronescu: Candidatul PSD are toate sansele nu numai sa…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a declarat, vineri, despre ordonanta de urgenta cu privire la masurile fiscale anuntate de ministrul Finantelor, ca firmele austriece ar putea sa-si stranga lucrurile si sa plece și ca el nu-și face griji cu privire la soarta acestora. „Eu nu-mi fac griji pentru…

- „In justiție PSD cred ca a adus lucrurile acolo unde a dorit, la o situație de blocaj, pentru ca astazi am vazut cum au evoluat lucrurile referitor la situația Inaltei Curți și pe a Procurorului General. Este evident ca e cineva in umbra care potrivește lucrurile. Acesta este un semnal ca se fac…

- Viorica Dancila a fost intrebata despre motivele demisiei lui Victor Negrescu. "Am avut o discutie in Guvern, am sperat ca domnul ministru sa vina sa continuam aceasta discutie. Eu cred ca in orice decizie trebuie sa fie o decizie luata de intreaga echipa si domnul ministru si-a dat demisia.…

- Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu a declarat, duminica, într-o postare pe Facebook, ca tot procesul de pregatire a Presedintiei României la Consiliul UE este în grafic atât politic, cât si