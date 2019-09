Premierul Viorica Dancila nu crede ca o moțiune de cenzura va trece de votul Parlamentului, spunand ca in Legislativ sunt "oameni de buna credința" care vad ca nu exista alta alternativa. Aceasta a spus ca in cazul in care Guvernul va cadea, PSD se va "bate" din opoziție, relateaza Mediafax.