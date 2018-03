Viorica Dăncilă, replică pentru Andronescu şi Bănicioiu "Ceilalti colegi vor lua cuvantul. Eu am vorbit in calitate de premier al Romaniei si de presedinte al Organizatiei de femei. Vor lua si ceilalti colegi cuvantul. Eu ma intorc in sala si se vor intoarce si ceilalti colegi. (...) Nici eu nu am castigat intotdeauna cand am concurat. Nu depinde de mine sau de altceva, depinde de valul de incredere pe care l-am generat in randul colegilor de partid. Toti suntem oameni vechi, eu chiar pot sa spun ca sunt membru de partid din 1996. (...) Nu suntem la prima candidatura", a spus ea intr-o declaratie acordata presei.



Dancila a mentionat ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Acum cateva zeci de minute ar fi trebuit sa vorbim. Ar fi trebuit sa inceapa votul. Ințeleg ca acum se dau buletinele de vot, dar noi nu am apucat inca sa vorbim. Daca ei au considerat un Congres in felul acesta, un simulacru de alegeri, sa o spun foarte clar și foarte romanește, atunci pot sa faca…

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Cei peste 4.000 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD au votat candidatii pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti. Pentru functia de presedinte executiv al PSD si-au depus candidatura premierul…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, au decis sa se retraga dupa ce nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. In strada, protestatarii anti-PSD au venit cu megafoane incercand sa…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. "Sa ia organizatorii toate functiile", a rabufnit Banicioiu. In strada, protestatarii #Rezist au venit…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, au decis sa se retraga dupa ce nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. In strada, protestatarii anti-PSD au venit cu megafoane incercand sa…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- Votul la Congresul PSD a inceput inainte de ora 16.00, desi candidatii nu au avut ocazia sa-si sustina discursurile. Unii candidati s-ar aratat extrem de nemultumiti de situatie, pentru ca sunt pusi in situatia de a vorbit in fata unei sali aproape goale.Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu,…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. "Sa ia organizatorii toate functiile", a rabufnit Banicioiu. In strada, protestatarii #Rezist au venit…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. "Sa ia organizatorii toate functiile", a rabufnit Banicioiu. In strada, protestatarii #Rezist au venit…

- ''Eu cu doamna Andronescu nu o sa concuram pe aceleasi functii. (...) Ii rog pe oameni sa aiba incredere, ca suntem seriosi si stim ce avem de facut. Va candida doar unul. (...) Ne-am facut o strategie foarte buna'', a spus Banicioiu, la Sala Palatului. La randul sau, Ecaterina Andronescu…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. "Sa ia organizatorii toate functiile", a rabufnit Banicioiu. In strada, protestatarii #Rezist au venit…

- Ziua decisiva pentru PSD. Partidul isi alege astazi noua conducere, intr-un Congres fara emotii pentru Liviu Dragnea, care a anuntat deja pe cine sustine pentru a deveni mana sa dreapta. Viorica Dancila este favorita pentru ocuparea functiei de presedinte executiv al formatiunii, pentru care se infrunta…

- Batalia pentru functia de presedinte executiv al PSD, la Congresul de la Sala Palatului, devine tot mai incinsa. Viorica Dancila, favorita lui Liviu Dragnea pentru aceasta functie, ar putea avea probleme serioase.Oficial, in cursa s-au inscris, pe langa premierul Viorica Dancila, fostii ministri…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- ''Am emotii ca toti ceilalti. Nu am de unde sa stiu daca se retrage cineva. Cei care vor decide sunt colegii din teritoriu'', a spus Dancila la intrarea in Sala Palatului. Intrebata despre sefia Organizatiei de Femei, ea a aratat ca o decizie o va lua dupa Congres. ''Nu pot sa gandesc…

- Banicioiu, dupa CEx al PSD: Dancila are multa treaba de facut la Guvern. Nu ar trebui "incarcata cu alte treburi” Nicolae Banicioiu a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca reusita zilei este validarea tuturor candidaturilor, precizand ca Viorica Dancila este premierul Romaniei si presedintele…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri, la finalul Comitetului Executiv National (CExN), ca validarea candidaturilor de astazi nu este o victorie, ci reprezinta o chestie normala, afirmand ca, in ultimii ani, el si alti membri PSD care se lupta cu „un sistem hidos” au…

- Deputatul Nicolae Banicioiu si senatoarea Ecaterina Andronescu sunt contracandidatii premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv la Congresul PSD de sambata, iar cei doi iau in calcul ca unul dintre ei sa se retraga in favoarea celuilalt, pentru a nu imparti voturile celor care…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- Comitetul Executiv al PSD a validat toate candidaturile pentru Congresul extraordinar de sambata, cea mai disputata functie va fi cea de presedinte executiv, unde sunt inscrisi Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu.

- Comitetul Executiv al PSD a validat toate candidaturile pentru Congresul extraordinar de sambata, potrivit unor surse politice, cea mai disputata functie va fi cea de presedinte executiv, unde sunt inscrisi Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu.

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Comitetul Executiv National al PSD intrunit vineri a validat toate candidaturile depuse pentru alegerile care vor avea loc la Congresul extraordinar de sambata, desi teoretic nu indeplineau toate criteriile stabilite. Astfel, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu vor candida la functia de presedinte…

- "Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala…

- Social-democrații Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu și Viorica Dancila au la dispoziție 48 de ore sa stranga numarul de voturi necesare caștigarii unui mandat de președinte executiv al PSD.

- Potrivit listei oficiale, pentru functia de presedinte executiv si-au depus candidaturile Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu si Viorica Dancila. De asemenea, pentru functia de secretar general si-au depus candidatura Marian Neascu si Codrin Stefanescu. Pentru functiile de vicepresedinti, pentru…

- Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza vineri, de la ora 11:00, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astel de functie. Pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae…

- Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza vineri, de la ora 11:00, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astel de functie. Pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae…

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si, probabil, Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu candideaza la Congresul din 10 martie pentru functia de presedinte executiv al Partidului Social Democrat, iar Marian Neacsu si Codrin Stefanescu pentru secretar general al PSD, informeaza Agerpres.ro Termenul pentru depunerea candidaturilor…

- Conducerea PSD a centralizat toate candidaturile pentru Congresul din data de 10 martie. Vineri, va avea loc un Comitet Executiv al PSD in care se vor aproba dosarele de candidatura, iar cu lista finala a celor aprobați se va intra in Congres.Iata lista dosarelor de candidatura depuse la sediul…

- Liviu Dragnea a relatat ca Viorica Dancila i-a spus ca in ultimele zile a fost sunata de foarte multi colegi si membre ale Organizatiei de Femei a PSD, care au indemnat-o sa candideze. Viorica Dancila l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului.…

- Codrin Ștefanescu candideaza pentru funcția de secretar general al PSD, la Congresul Extraordinar de sambata. El a precizat ca nu știe daca va putea participa la Congres, pentru ca nu este delegat. El a menționat ca o susține pe Ecaterina Andronescu, pentru funcția de președinte executiv. ”Astazi traiesc…

- Nicolae Banicioiu, parte a disidentilor din PSD alaturi de Ecaterina Andronescu, și-a depus candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD. Intrebat de catre Val Valcu care scopul Congresului, Banicioiu a declarat ca nu este foarte convins daca partidul știe de fapt de ce este organizat.…

- Senatoarea Ecaterina Andronescu si-a depus joi candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD la Congresul care va avea loc sambata, potrivit televiziunilor de stiri, desi aceasta a declarat jurnalistilor, la sediul PSD, ca nu ar fi trebuit sa fie organizate alegeri la acest Congres. Din informatiile…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti-Ilfov, condusa de Primarul General Gabriela Firea, a votat luni seara, in cadrul Biroului Permanent comun al organizatiei, sa o sustina pe premierul Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, la congresul de sambata, functie ocupata in prezent…

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernul Victor Ponta, si-a depus miercuri candidatura pentru functia de presedinte executiv al partidului, functie ocupata in prezent de senatorul Niculae Badalau, cel care inca nu s-a decis daca va mai candida pentru inca un mandat. Pe…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de 10 martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt Codrin Stefanescu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat miercuri ca nu va candida pentru nicio functie la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 10 martie. Intrebat daca posibilitatea redeschiderii dosarului sau conteaza in aceasta decizie, el a negat. 'Nu mai candidez. Nu…

- Condamnarea lui Darius Valcov reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila, este de parere sentatoarea PNL Alina Gorghiu, precizand ca premierul trebuie sa ia masuri. „E cel mai simplu cand problema nu-ți convine o muți la Guvern. Cand e un lucru cu conotații pozitive, laurii ii culege domnul…

- Nelu Barbu, despre o demitere a lui Valcov din funcția de consilier de stat, la Cancelaria premierului: ”Nu sunt mandatat sa ofer niciun comentariu, nu știu, nu cunosc!”, a spus purtatorul de cuvant al Guvernului, joi, dupa ședința de Guvern. ”Nu sunt mandat sa ofer nicun fel de comentariu in privinta…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- "Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua Guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care, impreuna cu mine si inca doi colegi, a lucrat efectiv la programul de guvernare care este…

- Comitetul Executiv National al PSD care se reuneste de la ora 16.00 va discuta doar programul de guvernare pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila, nu si numele propunerilor de ministri, au precizat surse din partid pentru HotNews.ro. De altfel, liderul PSD Tulcea a declarat luni, dupa ce a avut…