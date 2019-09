Viorica Dăncilă, mesaj după votul dat Laurei Codruța Kovesi pentru șefia EPPO „A fost opinia altor state membre, repet punctul meu de vedere, legea trebuie respectata, in fața legii toți trebuie sa fim egali și ca este important ca inainte de a ocupa un post sa poți sa clarifici toate acuzațiile care planeaza asupra persoanei tale. Ma intreb daca doamna Codruța Kovesi ajunge procuror general și daca din aceste afirmații sunt unele adevarate, eu imi doresc sa nu fie adevarate, dar daca sunt adevarate aceste acuzații, atunci cine va avea de suferit? Eu nu vreau sa ma refer la persoana, dar cu siguranța imaginea Romaniei ar avea de suferit” a declarat premierul Viorica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

