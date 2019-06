Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a luat decizia demiterii lui Remus Borza din functia de consilier onorific al prim-ministrului, in urma declaratiilor facute sambata de acesta la un post tv, au precizat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Potrivit acestora, declaratiile lui Borza nu reprezinta pozitia Guvernului.…

