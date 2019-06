Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, președintele PSD București și primarul Capitalei, lipsește joi de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Firea anunțase de saptamana trecuta ca in aceasta perioada este programata pentru o intervenție chirugicala. Joi, in ziua in care are loc ședința CExN PSD, Gabriela Firea…

- Premierul Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu stabilesc strategia la motiunea de cenzura. Liderii Coalitiei de guvernare se tem de tradari din partea senatorilor si deputatilor. Astfel, marti, are loc o sedinta la care Viorica Dancila a convocat absolut toti parlamentarii.

- Premierul Viorica Dancila va avea, luni, o ședința cu femeile din PSD, la ora 10.00, inainte de Biroul Permanent Național, a spus Natalia Intotero pentru știripesurse.ro.Amintim ca Biroul Permanent Național al PSD discuta de la ora 11.00, la sediul din Kiseleff, despre pregatirea Congresului…

- Premierul Viorica Dancila a subliniat marți, la sedinta solemna a Parlamentului dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, importanța valorilor NATO și a vorbit despre riscurile de...