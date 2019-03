Viorica DĂNCILĂ: “În guvernările PSD s-au făcut peste 500 de kilometri de autostradă!” In plus, Dancila a spus ca Guvernul pe care-l conduce a ”luat in piept aceasta provocare” si va demonstra ca se pot face autostrazi in Romania, dar doar ”punand umarul la actiune, nu facand circ si declaratii politice”. ”Industria auto este unul dintre pilonii pe care se bazeaza dezvoltarea economiei romanesti, atat prin performantele proprii, cat mai ales prin efectul de angrenare si multiplicarea economica precum si prin numarul mare de angajati. Sectorul auto a fost motorul iesirii Romaniei din recesiune dupa criza economica si este astazi propulsorul cresterii si dezvoltarii economice nationale.In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

