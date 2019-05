Edenred face angajari pentru noul centru de inovatie digitala deschis in Romania

Edenred a lansat un hub pentru inovatie digitala si proiecte strategice in IT. In urmatorii 2 ani, compania isi propune sa recruteze, in Romania, 200 de specialisti IT, care vor dezvolta platforme globale si solutii pentru subsidiarele Edenred… [citeste mai departe]