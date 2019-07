Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca PSD va merge cu un candidat propriu la prezidențiale, dar se va negocia cu ALDE și Pro Romania pentru susținere.

”Am discutat despre Congresul pentru desemnarea candidatului la prezidențiale. Acest Congres va avea loc pe data de 3 august.

Am supus CEX varianta susținerii unui candidat din afara partidului, in persoana lui Calin Popescu Tariceanu. In urma votului din CEX s-a constatat ca Partidul Social Democrat iși dorește sa mearga cu un candidat propriu, care sa fie susținut și de alte partide. Vom avea discuții cu ALDE și Pro Romania…