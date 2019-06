Viorica Dăncilă, discurs la Congresul PSD - LIVE LIVE TEXT: - Este PSD solutia cea mai buna pentru guvernarea Romaniei? Raspunsul este, cu siguranta, da. Iar sprijinul si sustinerea dvs imi dau puterea sa merg mai departe. - E timpul ca PSD sa demonstreze ca are forta sa raspunda corect asteptarilor din societate. Vom avea dezbateri de substanta, constructive, transparente. - Salut prezenta jurnalistilor, a medicilor, a agricultorilor, ai reprezentantilor sindicatelor si revolutionarilor, a mediului de afaceri, mediului diplomatic si a societatii civile. - Vad in aceasta sala mii de oameni dedicati, puternici,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

