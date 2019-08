Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor a supus votului participanților la Congresul PSD de la Palatul Parlamentului numire Vioricai Dancila pentru a fi candidatul partidului in cursa pentru Cotroceni. Participanții la Congres au decis in unanimitate ca premierul Romaniei, Viroca Dancila, care ste și președintele PSD…

- Membrii ALDE au decis, miercuri, candidatul pe care partidul il va susține la alegerile prezidențiale. Dupa ce ieri PSD a stabilit ca va merge cu Viorica Dancila in cursa pentru alegerile prezidențiale, Calin Popescu Tariceanu a fost ales, miercuri, candidat al ALDE la scrutinul din toamna, eliminandu-se…

- Hotararea urmeaza sa fie validata in sedinta Comitetului Executiv al partidului. Viorica Dancila a fost desemnata, marti de catre social-democrati, sa fie candidatul formatiunii, la alegerile prezidentiale au declarat surse din PSD, pentru MEDIAFAX. Paul Stanescu si Dumitru Buzatu au fost singurii care…

- Conducerea PSD se reuneste marti, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 augus, informeaza agerpres.Astfel, Biroul Permanent al PSD se va intruni incepand cu ora 11,00, iar de la ora 12,00 este programata…

- Fostul presedinte Traian Basescu crede ca Viorica Dancila va fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale si ca fi votata de social-democrati in primul tur, dar acest lucru nu va fi suficient pentru a intra in cel de-al doilea tur. El spune ca PSD a ajuns “penibil” daca discuta despre a intra sau…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat saptamana trecuta ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, "in acest moment, optiunea sa este de a merge 'in spatele altui candidat'". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- "Noi avem candidat! Candidatul nostru este domnul Calin Popescu Tariceanu. Saptamana viitoare vom anunța oficial și foarte probabil vom merge in alegerile prezidențiale in alianța cu Pro Romania", a spus Catalin Harnagea, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3. PSD va avea candidat…