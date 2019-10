Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele decizii din Kiseleff! Olguta Vasilescu este noua sefa de campanie a Vioricai Dancila, in cursa pentru prezidentiale a presedintelui PSD. Alfred Simonis a fost numit lider interimar al organizatiei de Tineret a PSD, dupa excluderea lui Gabriel Petrea. Un Congres al PSD este asteptat in maximum…

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a fost numit președinte interimar al organizației de Tineret a PSD, intr-o intalnire de Comitet a liderilor social-democrați, luni, la sediul partidului din Kiseleff, au declarat surse politice pentru Mediafax.

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a fost numit președinte interimar al organizației de Tineret a PSD, intr-o intalnire de Comitet a liderilor social-democrați, luni, la sediul partidului din Kiseleff, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.Un Congres al partidului va avea loc in…

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a fost numit președinte interimar al organizației de Tineret a PSD, intr-o intalnire de Comitet a liderilor social-democrați, luni, la sediul partidului din Kiseleff, au declarat surse politice, pentru Mediafax.

- „Eu n-am auzit. Nu. Nici macar suspendarea. Daca ar fi fost ceva de genul acesta, imediat, nici nu apucau sa inchida gurița, ca puneam pe masa a mea demisie”, a afirmat Eugen Teodorovici, la finalul evenimentul de lansare a programului de candidat al Vioricai Dancila, sambata, la Romexpo, intrebat…

- „Nu a greșit Mihai Fifor. Nu aș interpreta așa. Mihai Fifor este un om implicat, dar vrem ca mai mulți colegi sa se implice in organizare și in deplasarile in teritoriu vrem ca mult mai mulți sa ne implicam pentru a avea șanse cat mai mari sa caștigam”, a declarat Viorica Dancila, inainte de a participa…

- Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Paul Stanescu și Victor Ponta s-au întânit joi seara într-un cadru restrâns cu Victor Ponta pentru a discuta despre viitorul PSD, susțin surse social-democrate pentru HotNews.ro. Stanescu și Ciolacu discuta la aceasta ora cu mai mulți lideri social-democrați…

- Presedintele PSD Viorica Dancilla se intalneste, luni, de la ora 11.00, cu liderii ALDE si Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta. Discutiile vizeaza o posibila sustinere a celor doua partide a candidatului PSD la prezidentiale. PSD a decis, deja, prin votul Comitetului Executiv National,…