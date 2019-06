Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile vor intra in vigoare in seara zilei de 23.05.2019, respectiv la ora 22,00. Participantilor la eveniment, care vor veni din alte localitati, Primaria municipiului Galati le va pune la dispozitie parcarea plajei ”Dunarea”, acestia urmand sa fie indrumati catre acest loc.

- Filarmonica Brașov are placerea de a ii invita pe melomani la o seara muzicala de exceptie: „TURNEUL INTERNAȚIONAL STRADIVARIUS 2019”! Sala Patria va gazdui vineri 10 mai 2019, Un Recital Extraordinar „VIVE LA MUSIQUE”. Este vorba despre un „Concert de Vioara, Harpa și Dans Contemporan”,…

- Evenimentul, desfasurat la Auditorium Parco della Musica, un prestigios complex muzical din capitala Peninsulei, a fost organizat de Ambasada Romaniei in Republica Italiana, Reprezentanta Comisiei Europene in Italia si Accademia di Romania in Roma, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul…

- Pe notele unor compozitori celebri precum Mozart, Enescu, Vivaldi, Puccini, Bartok sau Boccherini, Ziua Europei a fost sarbatorita la Roma, duminica, cu un concert de succes al Orchestrei Romane de Tineret. Evenimentul, desfasurat la Auditorium Parco della Musica, un prestigios complex muzical din…

- «La 12 aprilie 2019, de la orele 19.00, la Catedrala Evanghelica-Luterana Sfanta Maria din Sankt Petersburg (a comunitații finlandeze), am organizat, cu sprijinul colegilor de la consulatul general, un al doilea concert de orga (primul avand loc la Moscova) al maestrului Remus HENNING din Cisnadie/Sibiu,…

- In marja Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Varsovia, ministrul apararii nationale, Gabriel Les, s-a intalnit vineri, 5 aprilie, cu omologul polonez, Mariusz Blaszczak, ocazie cu care au fost abordate aspecte de interes comun privind cooperarea cu Polonia, atat din perspectiva bilaterala,…

- „Miza este Romania, o alta miza o reprezinta vietile romanilor - trai mai bun pentru romani sau trai mai rau, o tara dezvoltata sau o tara stagnata, o tara mandra sau o tara ingenuncheata si predata la cheie strainilor. Ceea ce face Iohannis face din disparerare, e si impins, are papusarii lui in…

- Klaus Iohannis a spus ca la referendumul pentru redefinirea familiei romanii le-au dat „o lecție imensa" celor care au promovat „un mesaj intolerant". ”Cei care au promovat referendumul nu au fost toleranți. Dar romanii au dat o lecție imensa acestor infatuați care au promovat ura și, așa…