Vindeau uraniu pentru aproape 3 milioane de dolari Autoritatile din fosta republica sovietica Georgia au anuntat ca au retinut doi barbati care au incercat sa vanda uraniu radioactiv in valoare de 2,8 milioane de dolari, relateaza dpa. Cei doi barbati, care sunt amandoi cetateni ai Georgiei, sunt banuiti ca operau in orasul statiune Kobuleti de pe coasta de est a Marii Negre, se adauga in comunicatul autoritatilor. Barbatii, asupra carora s-au gasit peste 40 de grame de uraniu 238, ar putea fi condamnati la pedepse de pana la 10 ani de inchisoare pentru posesia si vanzarea ilegala de material radioactiv, a precizat intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

