- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea maghiara din Romania și relațiile reciproce de buna conviețuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul țarii noastre. De aceea, adresez concetațenilor maghiari un salut cordial și ii felicit la implinirea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei „mutari de accent” pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari.

- Cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, premierul Ungariei, Viktor Orban, a adresat o scrisoare maghiarilor, în care a vorbit despre necesitatea solidaritații și a apararii libertații și a culturii maghiare &"milenare&".

- Premierul ungar Viktor Orban le-a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii maghiare milenare, transmite MTI.

- Primaria din Sfantu Gheorghe a arborat, marti, steaguri ale Ungariei pe stalpii de iluminat de pe strazile principale ale orasului, administratia locala precizand ca drapelele ar fi doar ”panglici de culori nationale unguresti” care au fost puse pentru a sarbatori 15 martie – Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Budapesta, ca George Soros si reteaua sa nu pierd nici un prilej pentru a rasturnar guvernele care se opun migratiei.

- 8 Martie este ziua in care celebram femeia, atat din perspectiva statutului si rolului in societate, cat si din cea personala: mama, fiica, sotie, sora. De la stabilirea zilei internationale a femeii, pe 8 martie 1977, prin Rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, si pana in prezent,…

- Eurodeputata portugheza Ana Gomes a lansat un atac fara precedent la adresa Vioricai Dancila, la câteva zile dupa o serie de critici pe care le lansase catre premierul României, dar și catre Liviu Dragnea.

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Liderii formatiunilor politice maghiare din judetul Covasna au transmis luni, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj comun catre membrii comunitatii maghiare in contextul marcarii Zilei libertatii secuiesti, anuntand, totodata, ca vor finanta transportul persoanelor care vor dori sa participe…

- Andrada Cerna, una dintre cele mai apreciate cantarete de muzica populara din tara noastra, a tinut sa transmita un mesaj emotionant, de Dragobete. Tanara hunedoreanca care a terminat liceul de muzica, iar in prezent este anul 3 la academia de muzica din Cluj, si la doar 21 ani are Hunedoara la picioare,…

- "Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA si avand in vedere ca evaluarea activitatii DNA si a conducerii acestei institutii de catre Presedintele Romaniei difera de cea a Ministrului Justitiei, se impune o analiza aprofundata a acestui document,…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminica, in cadrul unui discurs de aproape o ora la Budapesta, ca imigratia "a proiectat o umbra asupra Europei" si a subliniat ca guvernul sau va lupta impotriva implementarii asa-numitului "Plan Soros", relateaza agentia MTI.

- Mesaj inedit al premierului israelian Benjamin Netanyahu la adresa Iranului, de la tribuna conferintei de securitate de la Munchen. Liderul de la Ierusalim a acuzat Iranul ca a incalcat spatiul aerian al Israelului cu o drona. Iar drept dovada a adus chiar o bucata din aparatul de zbor, pe care armata…

- Astazi, 16 februarie, prim ministrul Romaniei, Vasilica Viorica Dancila si ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, au participat la sedinta de evaluare a activitatii desfasurate in anul 2017 de Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit MAI, bilantul a fost prezentat de catre inspectorul…

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- Actrita americana Julia Louis-Dreyfus (56 de ani), diagnosticata cu cancer la san in septembrie 2017, a facut publica prima imagine dupa ce a terminat sedintele de chimioterapie si a suferit o interventie chirurgicala, precizand ca tratamentul a avut succes.

- Liviu Pleșoianu a transmis o noua scrisoare deschisa catre premierul Dancila, dar și catre ministrul Justiției și catre liderii coaliției PSD-ALDE. „Lucrurile sunt cat se poate de clare pentru toți oam...

- Ungaria si Serbia trebuie sa coopereze pentru a-si proteja frontierele, siguranta cetatenilor si identitatea culturala, a declarat premierul ungar Viktor Orban dupa o reuniune a guvernelor celor doua tari care a avut loc vineri la Budapesta, relateaza MTI. Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul…

- Mirabela Daur a fost externata astazi din spital. Pentru a instiinta fanii in legatura cu starea ei de spirit, vedeta a postat pe Instagram doua fotografii care ilustreaza fericirea vedetei de a ajunge, din nou, in casa sa.

- In Parlament se intampla lucruri bune pentru romanii din afara frontierelor. Saptamana aceasta am avut o dezbatere cu foarte multe rezultate alaturi de conducerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Diaspora și etnicii romani din afara granițelor au fost o preocupare continua de cand am fost…

- Madalin Ionescu a transmis un mesaj foarte clar, in care vorbește despre cariera, bani și aspirații. Anul trecut, Madalin Ionescu a renunțat sa mai apara in calitate de prezentator la TV . Acesta a decis atunci sa se dedice familiei pe care o are cu jurnalista Cristina Șișcanu, cea care i-a daruit o…

- Mirabela Dauer se afla inca internata in spital, dupa ce rinichiul sau stang a fost extirpat, deoarece avea o tumora. Din fericire, artista nu sufera de o boala incurabila. Aceasta a transmis fanilor un mesaj emotionant, care a starnit lacrimile.

- Premierul bulgar Boiko Borisov a ironizat "modelul romanesc" care, in opinia sa, "ar trebui in sfarsit sa inceapa sa functioneze", afirmand ca, atunci cand se ajunge la o intelegere cu oficialii romani, acestia ajung in "catava luni la arest, unul cate unul".

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre România si SUA în mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se

- Alina Vilcu este unul dintre arhitectii de la show-ul tv, Visuri la Cheie, iar cu putin timp in urma a facut un anunt care i-a mirat pe toti. Femeia vorbeste despre o relatie profesionala cu un alt arhitesc.

- Pe 12 ianuarie, Inspectia Judiciara a anuntat ca a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea mai multor abateri disciplinare. Dupa o perioada de tacere, Kovesi spune ca totul a inceput…

- Premierul ungar ii va informa, prin intermediul unor scrisori, pe toti cetatenii maghiari cu privire la initiativa „Stop Soros”. Viktor Orban scrie in scrisoare ca a luat decizia in privinta acestui pachet de legi in urma rezultatului unanim al consultarii nationale de la sfarsitul anului trecut.

- Gheorghe Hagi, una dintre legendele vii ale fotbalului romanesc i-a transmis Simonei Halep un mesaj plin de emoție și incurajare, imediat dupa ce constanțeanca a pierdut in cadrul finale de la Australian Open, in fața danezei Caroline Wozniacki.

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Cazul unui tinere de 26 de ani din Gherla, diagnosticata cu o boala grava, a produs o mobilizare de o amplitudine nemaivazuta in randul semenilor. Sonia a fost diagnosticata in urma cu cinci ani cu adenocarcinom rectal superior. Apoi boala s-a mutat de la colon la plamani, iar acum i-a atacat ficatul.…

- Mihai Tudose a spus ca pleaca si a plecat. A demisionat ca urmare a retragerii sprijinului politic in sedinta CEx PSD si nu a mai contat ca la doar cateva ore urma sa ajunga in Romania premierul Japoniei. O vizita istorica in care Tudose ne-a aratat unde ne flutura mandria nationala.

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, lanseaza un mesaj de susținere pentru premierul Mihai Tudose și arata ca premierul trebuie sa aiba puterea de a decide cu cine poate colabora și cu cine nu. Citește și: Ce va face premierul Mihai Tudose: condițiile in care spune ca va DEMISIONA…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose îi transmite un mesaj ferm lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca &"este de acord&" cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, scrie psnews.ro.

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei , in numar foarte mare, o apreciaza si ti transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta sle raspunde.

- Ungaria contribuie cu bani mulți la bugetul Uniunii și, in același timp, are acces la resurse serioase, dar acest schimb reprezinta un avantaj pentru UE, "de fapt, ei caștiga de pe urma noastra", a afirmat premierul. "Nu se intampla nimic pentru care ar trebui sa fim recunoscatori", a spus Viktor…

- In urma cu o saptamana, viitorii medici de la Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” s-au declarat revoltati de faptul ca in biblioteca a fost filmat videoclipul cantaretei Carmen Serban, desi artista sustine ca a avut toate aprobarile necesare. A

- Fostul presedinte Traian Basescu a transmis, luni, un mesaj cu prilejul sarbatorilor de Craciun, el exprimandu-si speranta ca acestea le vor aduce romanilor bucurii, sanatate, dar si „multa, multa speranta in mai bine”.

- Deputatul PMP Catalina Bozianu a criticat in termeni duri respingerea de catre alianta aflata la guvernare a amendamentului prin care sumele rezultate din aplicarea impozitului pe venit ar fi urmat sa fie virate integral la bugetele locale ale primariilor. Bozianu a lansat acuzatiile…

- Liderii Uniunii Europene au discutat fata in fata despre importanta apararii granitelor si prevenirea intrarii de migranti ilegali in Uniune, dar se mentin dezacorduri in probleme cum sunt relocarea si imigratia, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, dupa prima zi a summitului UE de la…

- Cu profunda tristete, conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, anunta ca vineri, 15 decembrie 2017, ora 15.00, Cerasela Tatarciuc, studenta in anul IV la Facultatea de Farmacie, victima nevinovata a accidentului rutier din 11 decembrie, a pierdut lupta cu viata. „O plang…