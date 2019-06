Viitorul PSD, decis in weekend! Bogdan Toader, invitat de premierul Dancila la intalnirea restransa

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila are astazi la ora 11.30 o intalnire de lucru cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, si cu primarii de sectoare. La aceste discutii participa si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anunța Realitatea Tv. Intalnirea de lucru are loc in contextul in care Gabriela…

- Premierul Viorica Dancila a inceput negocierile pentru viitorul portofoliu de comisar european pe care și-l va asuma un europarlamentar roman.Dancila a transmis la Bruxelles, la intalnirea cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans,…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 6 iunie 2019, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble.Intalnirea a evidentiat nivelul excelent al cooperarii strategice romano britanice, fiind trecute in revista in acest sens angajamentele…

- Premierul Viorica Dancila se afla, la aceasta ora, in Suceava, unde ar urma sa aiba o intalnire secreta la o pensiune din Frasin cu primarii social-democrati din judet. Potrivit unor surse politice convergente citate de Adevarul, Viorica Dancila este insotita de catre ministrul Sanatatatii, Sorina Pintea,…

- Premierul Viorica Dancila a comis o gafa, la mitingul PSD de la Galați. Ea a confundat Galațiul cu Iașul și a spus ca, astazi, cei de la PSD vor scrie adevarata declarație a romanilor și l-a criticat pe Klaus Iohannis ca nu a adus rezultate concrete in urma summit-ului de la Sibiu. ”Ma bucur sa vad…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri seara, ca o sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Israelului va avea loc in viitorul apropiat, precizand ca a avut o discutie telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pe acest subiect si urmeaza sa fie stabilita data intalnirii, informeaza…

- Intalnirea cu scriitorul va avea loc de la ora 16.16, in Sala „B.P Hasdeu" de la Biblioteca Centrala Universitara, manifestarea culturala urmand sa fie prezentata de Ioan Holban. „Poezia lui Vasile Proca este o interogatie asupra conditiei umane, vazuta ca o dimensiune tragica a lui Dumnezeu, in care…

- Primii în „hora” vor intra gruparile din Seria a V-a a ligii terțe. Toate cele patru grupari angrenate își disputa meciurile vineri dupa-masa, de la ora 15:00, echipa secunda a campioanei fiind singura care joaca „acasa”. Dupa trei partide consecutive fara victorie…