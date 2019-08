Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul vrea sa intrerupa seria rezultatelor de egalitate obtinute in Liga 1. Echipa lui Gheorghe Hagi va juca, duminica, de la ora 18.00, cu FC Voluntari, formatie care vine dupa o infrangere drastica cu Gaz Metan Medias, scor 0-3. Viitorul a terminat la egalitate in ultima etapa disputata, scor…

- In etapa a saptea a Ligii 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu, la Ovidiu, cu FC Voluntari, duminica, 25 august, de la ora 18.00. Neinvinsa pana acum, FC Viitorul are 12 puncte, dupa trei victorii si trei egaluri, golaveraj 14 7, in vreme ce echipa ilfoveana a strans cinci puncte pana in prezent,…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" de la Ovidiu, pentru a viziona meciul FC Viitorul FC Voluntari, din etapa a saptea…

- FOTBAL CLUB VIITORUL CONSTANTA SA aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul "CENTRAL" din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat in localitatea Ovidiu, Jud. Constanta, pentru a…

- FC Viitorul si FC Hermannstadt s au intalnit in aceasta seara la Ovidiu, in etapa a treia a Ligii 1.Dupa o partida cu cinci goluri, toate marcate dupa pauza, victoria i a apartinut echipei gazda, care s a impus cu 3 2 0 0 .Au marcat Tiru 51 , Eric 63 , Ciobanu 81 , respectiv Yazalde 75 si I. Stoica…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi", de la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul FC Hermannstadt, din etapa a…

- Dupa doua etape disputate din acest sezon al Ligii 1, FC Viitorul este lider. Echipa lui Gheorghe Hagi are doua victorii din doua, dupa ce a trecut cu 5-0, la Ovidiu, de Dinamo si 1-0, la Ploiesti, de Chindia Targoviste. Trupa lui Hagi are un inceput perfect de sezon, in ciuda plecarilor lui Ianis…

- Suporterii lui Dinamo i-au cerut demisia antrenorului Eugen Neagoe (51 de ani), inca de la inceputul meciului pierdut la scor cu Viitorul (0-5), din prima etapa a Ligii 1. Vezi AICI desfașurarea partidei Antrenorul a recunoscut ca echipa lui a trait o umilința la Ovidiu și ca nu are nicio scuza. Totodata,…