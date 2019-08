Inundatiile au produs haos in luna august atat in centrul si sudul tarii, cat si in regiunile nordice, primele afectate de taifunul Wipha care a atins zona de uscat la 2 august, au indicat autoritatile din domeniul situatiilor de urgenta. Sase persoane sunt in continuare date disparute in urma inundatiilor din nord. In sud, aproape 3.900 de locuinte si peste 22.000 de hectare de culturi au fost inundate, majoritatea in provincia Lam Dong.

Inundatiile au distrus peste 30 de kilometri de drumuri nationale, inclusiv calea de acces catre orasul turistic Dalat. Pagubele sunt estimate la peste…