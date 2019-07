Stiri pe aceeasi tema

- (update 17:33) Maine, ora 11:00, in incita Curții de Apel va avea loc o noua ședința de judeacta in cazul lui Gheorghe Petic: „Nu am avut intenția sa evadez. Haideți sa le dam un termen pana maine. Noi, cei din din blocul ACUM, suntem alții. Va rog, maine, sa ma luați acasa!”

- (update 16:43) La fața locului au venit cațiva deputați din partea blocului ACUM.(update 16:30) Inconjurat de zeci de susținatori, Gheorghe Petic a ieșit din sala de judecata și protesteaza in fața Curții de Apel. Aceștia cer ca ministra Justiției și un grup de deputați sa vina la fața locului!

- Viorel Roman scapase, teoretic, de problemele penale in luna februarie, atunci cand judecatorii Curtii de Apel Alba Iulia au constatat ca acuzatia de inselaciune ce i-a fost adusa de procurori s-ar fi prescris. Tot atunci, magistratii ii ofereau posibilitatea Anei Oniga, victima milionarului, de a apela…

- (update 15:25) Deputatul Chiril Moțpan: „Nu am putut sa invitam presa fiindca nu sunt condiții. Ne-am vazut cu Gheorghe Petic și alți deținuți. De asemenea, am aflat ca directorul penitenciarului Pintea Igor este in concediu, un alt șef in deplasare de serviciu. Este prima noastra vizita, dar vor fi…

- “Apar noi date care pun in discutie decizia definitiva a Curtii de Apel Craiova in cazul adoptiei micutei Sorina din punctul de vedere al actului independent, echidistant si impartial de infaptuire a Justitiei”, scrie jurnalista Sorina Matei, care dezvaluie, intr-o postare pe Facebook, conexiunile dintre…

- Mai multi protestatari s-au strans vineri dimineata in fata Universitatii Al. I. Cuza din Iasi, purtand pancarte impotriva fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, actual rector al universitatii din Iasi.

- Vicepremierul Viorel Ștefan urmeaza sa vacanteze funcția pe care o deține in Guvern de la 1 iulie, in contextul in care de la acea data ar urma sa fie membru al Curții de Conturi a UE, conform Mediafax.Sursele citate au mai precizat ca inlocuitorul lui Viorel Ștefan urmeaza sa fie stabilit…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a amanat, marti, pentru data de 28 mai pronuntarea asupra solicitarii de constatare a lipsei de interes formulata, la termenul anterior, de avocatul lui Augustin Lazar privind cererea de suspendare a procedurii de revocare din functia de procuror general, actiune demarata…