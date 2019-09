Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost arestate vineri, la Cairo, in timpul unui protest care cerea demisia presedintelui Abdel Fattah el-Sisi, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Manifestatiile de mica amploare impotriva presedintelui Sisi, care au avut loc in capitala si in alte orase egiptene, au fost dispersate…

- Zeci de persoane au fost retinute, sambata dupa-amiaza, in orasul francez Nantes, in urma confruntarilor dintre protestatari si agenti de politie in cursul unui nou miting al miscarii "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform Mediafax.Mii de persoane s-au adunat…

- Trei persoane au murit marti dupa ce platforma de intretinere pe care se aflau s-a prabusit de la o inaltime de 50 de metri, pe un turn de televiziune din centrul landului german Hesse, a anuntat marti politia locala, potrivit Reuters. Cauza prabusirii platformei este neclara, a informat…

- Politia din Hong Kong a arestat 65 de persoane, între care un copil de 12 ani, în timpul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în weekend în fosta colonie britanica, a anunțat luni politia locala, scrie Agerpres, citând dpa. Duminica a fost cea mai violenta zi…

- Mii de persoane, printre care și reprezentanți ai mișcarii „Vestele Galbene”, dar și separatiști din Țara Bascilor, au protestat sambata in apropiere de Biarritz, unde are loc summit-ul G7, in incercarea de a le atrage atenția liderilor grupului asupra unor probleme globale, potrivit Reuters, conform…

- Guvernul german a criticat duminica autoritațile ruse pentru reținerea a cel puțin 800 de persoane în timpul unor demonstrații organizate sâmbata la Moscova, relateaza Mediafax citând Reuters."Arestarile nu au fost în concordanța cu caracterul pașnic al protestatarilor…

- Autoritatile iraniene au anuntat luni ca au arestat 17 persoane, dintre care cateva au fost condamnate la moarte, in cadrul unei operatiuni de dezmembrare a unei ''retele a CIA", relateaza AFP si Reuters, conform agerpres.ro. "Unii au fost condamnati la moarte, iar altii la ani grei de inchisoare",…

- Doua persoane de nationalitate romana se numara printre cele sase persoane care au decedat in urma intemperiilor ce au afectat miercuri seara nordul Greciei, au anuntat autoritatile, informeaza agentia de stiri Reuters. UPDATE ora 07.08 Doua persoane din Romania se numara printre oamenii decedati…