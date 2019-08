Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut in data de 27 iulie, dupa miezul noptii, pe o strada din Galati. Agresorul a fost identificat de politisti pe 6 august, iar pe numele lui s-a emis un mandat de retinere. Baiatul va fi propus judecatorilor pentru arestarea preventiva.

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita ușor, s-a produs sambata, 3 august, in jurul orei 12:00, pe DN17, pe raza orașului Beclean. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 69 de ani, din Dorohoi, județul Botoșani, in timp ce se…

- Fapta a avut loc in data de 14 iulie, la orele serii, atunci cand cei doi au consumat alcool si s-au certat din cauza unui conflict mai vechi. In timpul conflictului, Mircea Avroian l-a lovit cu pumnii si picioarele pe partenerul sau de pahar. Acesta a incercat sa fuga, insa a fost prins din urma si…

- Un barbat de 82 de ani a fost ranit și transportat, marți, la spital, dupa ce a fost lovit cu mașina, in curtea unei biserici din Ploiești, de o femeie in varsta de 83 de ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește și: Verdict DRAMATIC al medicilor privind starea de sanatate a lui Mihai…

- O bunica in varsta de 82 de ani a lovit cu mașina un barbat cu un an mai in varsta decat ea, marți, in curtea unei biserici din Ploiești. Victima a fost transportata de urgența la spital.

- Un barbat in varsta de 56 de ani, angajat al SC Goscom Vaslui, a fost grav ranit, luni, in timp ce lucra la intretinerea unor spatii verzi de pe Bulevardul Stefan cel Mare din municipiul resedinta, dupa ce a fost lovit de o masina condusa de un tanar in varsta de 23 de ani, anunța AGERPRES.Citește…

- Un barbat din comuna argeseana Maracineni, suspectat ca a lovit doi politisti care incercau sa-l imobilizeze dupa ce devenise agresiv, a fost retinut sub acuzatia de ultraj, urmand sa fie prezentat, luni, in fata instantei pentru stabilirea masurilor preventive, potrivit Agerpres. Incidentul…

- Din pricina neatenției la volan a unui tanar, un barbat in varsta de 56 de ani a ajuns la spital, cu ambulanța, fiind victima a unui accident rutier. Incidentul a avut loc in zona Garii de Nord din Timișoara. In varsta de 24 de ani, șoferul vinovat circula pe strada Garii, dinspre Gara de Nord, ...…