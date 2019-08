Stiri pe aceeasi tema

- Locomotiva unui marfar a luat foc in Constanța, blocand atat traficul feroviar, cat și pe cel rutier. Incendiul a izbucnit miercuri seara, 14 august, in dreptul unui punct de trecere a caii ferate din oraș. Doua autospeciale de pompieri au fost trimise in zona pentru a stinge incendiul. La locul incendiului…

- Pe strada Caraiman, in dreptul Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida liceul Auto din Constanta , a luat foc o locomotiva.Este vorba de un tren care transporta cereale.La fata locului, au intervenit pompierii de la Detasamentul Port cu 2 autospeciale de stingere si un echipaj medical de prim ajutor SMURD…

- Un accident in care au fost implicate sapte masini a blocat traficul, luni dimineata, pe sensul catre litoral al Autostrazii Soarelui, Bucuresti – Constanta, la kilometrul 37, in localitatea Fundulea.

- Pompierii constanteni intervin in aceste momente pe strada Caraiman din Constanta pentru a lichida un incendiu ce se manifesta la compartimentul motor al unei locomotive electrice al unui tren de marfa.La fata locului se deplaseaza doua autospeciale de stingere din cadrul Detasamentului Port. ...

- O persoana a murit și șase au fost ranite, sambata dimineața, in urma impactului dintre doua mașini, pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Peștera, județul Constanța. Traficul rutier este oprit pe drumul spre mare, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Pamantul s-a mișcat - Cutremur…

- Un copac cazut a blocat circulația, joi dimineața, pe DN7 in județul Arad, dar și traficul feroviar intre Arad și Ilia. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul The post Un copac cazut a blocat circulația pe DN7 și traficul feroviar appeared first on Renasterea banateana .

- Pentru remedierea unei avarii survenite astazi, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de pe strada 8 Martie, din municipiul Constanta, RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, in intervalul orar 10.00 15.00.In acest timp nu vor avea apa la robinete consumatorii…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, pe Calea Dobrogei. Din primele informatii trei autoturisme au fost implicate. Conform martorilor, traficul este blocat in zona. Sursa foto: Facebook Stefan Mataca ...