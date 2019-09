Stiri pe aceeasi tema

- Javier Tebas, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Spania, a declarat ca Neymar ar putea ramane la Paris Saint-Germain o perioada indelungata, pana la finalul carierei, daca nu face anumite sacrificii, anunța MEDIAFAX.Neymar a fost dorit de Barcelona si Real Madrid in aceasta vara,…

- Starul brazilian Neymar nu a fost inclus in lotul echipei Paris Saint-Germain pentru partida cu FC Toulouse, programata duminica seara pe stadionul Parc des Princes, in cadrul etapei a 3-a a a campionatului de fotbal al Frantei., informeaza AFP. Neymar nu a disputat niciun meci oficial…

- Transferul lui Neymar (27 de ani, extrema stanga) de la PSG se poate realiza in cele din urma in aceasta vara. Real Madrid este in negocieri avansate cu campioana Franței. Leonardo (49 de ani), directorul sportiv al lui Paris Saint-Germain, a declarat ca discuțiile in ceea ce privește mutarea brazilianului…

- Superstarul brazilian Neymar, care nu si-a ascuns dorinta de a pleca de la Paris Saint-Germain în aceasta vara, nu a fost convocat pentru prima partida pe care parizienii o vor disputa în noua editie a campionatului de fotbal al Frantei, duminica împotriva formatiei Nimes, a anuntat…

- Superstarul brazilian Neymar, care nu si-a ascuns dorinta de a pleca de la Paris Saint-Germain in aceasta vara, nu a fost convocat pentru prima partida pe care parizienii o vor disputa in noua editie a campionatului de fotbal al Frantei, duminica impotriva formatiei Nimes, a anuntat directorul sportiv…

- Paris Saint-Germain a anuntat ca nu a primit nicio oferta pentru Neymar, in pofida zvonurilor privind interesul lui FC Barcelona, astfel ca starul brazilian s-a antrenat duminica cu coechipierii sai inainte de plecarea campioanei Frantei in turneul din China, relateaza EFE. Directorul…

- Cotidianul catalan Sport a anuntat, marti, ca FC Barcelona a ajuns la un acord verbal cu Neymar pentru ca atacantul brazilian, acum la PSG, sa semneze un contract pe cinci ani, scrie News.ro.Sursa citata a precizat ca Neymar este atât de dornic sa plece de la campioana Frantei, încât…

- Neyar ar putea reveni la Barcelona, care pregatește o oferta amețitoare. Brazilianul proscris la PSG se afla in discutii foarte avansate, iar tatal atacantului si presedintele Josep Maria Bartomeu planuiesc mutarea dorita si seicul de la campioana Frantei. PSG l-a scos la vanzare pe Neymar, satula de…