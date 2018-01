Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica s-a intalnit cu selecționerul Turciei, Mircea Lucescu, și cu cel al Romaniei, Cosmin Contra, și a dezvaluit numele jucatorilor pe care aceștia ii urmaresc. ...despre naționala Romaniei: "Cosmin Contra o sa vina la hotel sa stam de vorba. Este un antrenor pe care il respect. Are aceleași…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala,…

- Tehnicianul turc solicita o indemnizatie in valoare de 3,5 milioane euro pentru concedierea sa din functia de selectioner al echipei nationale, informeaza agentia EFE. Terim reproseaza federatiei faptul ca i-a reziliat unilateral contractul in aceasta vara, cand FTT l-a inlocuit cu romanul Mircea…

- Mircea Lucescu a ajuns la carma naționalei Turciei pe finalul campaniei pentru Mondialul de anul viitor și a ratat calificarea, insa Marius Șumudica ii sfatuiește pe turci sa aiba rabdare cu "Il Luce". "Daca nu uzi floarea, daca nu astepti, nu obtii rezultate. Lucescu are nevoie de timp. A avut putin…

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Liderii Uniunii Europene au convenit sambata bugetul pentru anul 2018, iar fondurile destinate Turciei au fost reduse dupa ce au fost invocate indoieli cu privire la angajamentul Ankarei pentru respectarea democratiei si a drepturilor omului, relateaza site-ul Politico. Cancelarul german…

- Daca pe plan profesional lucrurile nu merg deloc bine pentru Mircea Lucescu, care a inregistrat doua infrangeri cu naționala Turciei in ultima saptamna, nu același lucru e valabil și plan personal. "Il Luce" a primit in acest sfarșit de saptamana o veste excelenta: antrenorul de 72 de ani a devenit…

- Presa din Turcia a reusit sa obțina contractul pe care Mircea Lucescu l-a semnat cu Federația de Fotbal din aceasta tara. Potrivit jurnaliștilor de la FotoSpor, Lucescu are un salariu anual de 3.5 milioane de euro pe sezon. In contract exista insa si o clauza potrivit careia tehnicianul roman poate…

- Presa din Turcia a obținut contractul lui Mircea Lucescu de la echipa naționala și a publicat detalii legate de ințelegerea tehnicianului roman cu Federația Turca. Antrenorul roman are un salariu anual de trei milioane și jumatate de euro, iar ințelegerea sa va fi prelungita automat daca va reuși sa…

- Mircea Lucescu este criticat dur de Ionel Ganea pentru ca a acceptat oferta Turciei. "Cel mai mare tradator de tara nu e Iordanescu, ci Mircea Lucescu! El s-a vandut la turci! E primul antrenor roman antrenor al Turciei. Nu a vrut sa vina la nationala Romaniei. Daca cei din federatie nu te-au…

- Mircea Lucescu a folosit din nou o echipa experimentala la ultimul joc amical pe care nationala Turciei l-a disputat, 2-3 pe teren propriu cu Albania, iar reactiile negative s-au înmultit. Federatia turca a anuntat clar ca sustine reconstructia începuta de antrenorul român,…

- ROMÂNIA - OLANDA amical LIVE. ONLINE STREAM ProTV - VIDEO. Echipa nationala a României întâlneste, marti, de la ora 21,00, pe Arena Nationala din Bucuresti, selectionata Olandei, într-un meci amical. ROMÂNIA - OLANDA este LIVE VIDEO pe Protv. ROMÂNIA…

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) nu ia in calcul despartirea de selectionerul Mircea Lucescu, astfel ca va continua colaborarea cu acesta, informeaza cotidianul Hurriyet. Potrivit sursei citate, faptul ca Lucescu s-a prezentat la Riva, unde se afla sediul federatiei, face parte din rutina zilnica.…

- Naționala României a învins, joi seara, la Cluj-Napoca, reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, cu scorul 2-0, într-un meci amical.La finalul partidei, Lucescu a declarat ca adversarii au fost mai buni în primul rând pentru ca au fost mai…

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, cu scorul de 2-0 (1-0), aseara, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, intr-un meci amical. Romania a jucat cu Turcia, la Cluj, intr-un amical care a inceput la ora 20:15. Tricolorii și-au…

- Naționala de fotbal a României a învins reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, într-un meci amical.

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, intr-un meci amical. Romania a jucat cu Turcia, la Cluj, intr-un amical care a inceput la ora 20:15.

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Turciei, Mircea Lucescu, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu 2-0 in fața Romaniei, ca adversarii au fost mai buni in primul rand pentru ca au fost mai omogeni. "A fost o atmosfera excelenta azi la Cluj. Publicul a fost fantastic, a…

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie entuziasmanta in meciul amical cu Turcia lui Mircea Lucescu. "Tricolorii" s-au impus la Cluj mai clar decat o arata scorul de 2-0, partida fiind dominata clar de elevii lui Cosmin...

- Ce a declarat Mircea Lucescu dupa amicalul Romania – Turcia 2-0, disputat joi seara, la Cluj-Napoca. ”Atmosfera a fost excelenta. Publicul a fost fantastic. Romania a fost mai buna, a inceput mai bine jocul. Se vede ca este mai omogena decat echipa mea. Mi-a placut atitudinea jucatorilor romani. Presing,…

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, intr-un meci amical. AGERPRES (editor: Mihai Țenea, editor online: Ada Vîlceanu)

- Partida amicala dintre Romania și Turcia, de la Cluj, a debutat cu un moment special. Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a fost premiat de președintele Federației Razvan Burleanu, care i-a daruit un tricou al echipei Romaniei cu numarul 11, exact numarul pe care "Il Luce" l-a purtat de-a lungul…

- ROMÂNIA-TURCIA ONLINE STREAM PRO TV LIVE VIDEO Selectionerul nationalei de fotbal a Turciei, Mircea Lucescu, considera ca amicalul de joi dintre echipa sa si cea a României este un meci de analiza, nu un duel. ROMÂNIA-TURCIA ONLINE STREAM PRO TV LIVE VIDEO ROMÂNIA-TURCIA…

- Dupa ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2018, echipa nationala de fotbal a Romaniei demareaza pregatirile pentru campania Euro 2020, competitie in cadrul careia Bucurestiul va gazdui patru partide. "Tricolorii" intalnesc reprezentativa Turciei, intr-un meci amical care va avea loc pe…

- ROMÂNIA-TURCIA. Reprezentativa României disputa joi, 9 noiembrie, de la ora 20:15, pe stadionul &"Dr. Constantin Radulescu&" din Cluj-Napoca, o partida de pregatire în fața selecționatei Turciei, condusa de Mircea Lucescu.

- Mircea Lucescu, anterorul nationalei Turciei, a participat la conferinta de presa premergatoare meciului cu reprezentativa Romaniei si a spus ca, daca n-a reusit sa antreneze echipa naționala, macar sa o infrunte ca adversar. “Cine stie ce se va intampla peste trei ani. Maine e un meci amical, de prietenie,…

- ROMANIA TURCIA. La sosirea in țara, marele antrenor roman a fost așteptat de mai multe persoane printre care și actorul Florin Piersic. "Mircea, te iubesc, ma! ", a spus marele actor, care l-a imbrațișat și pupat pe obraz pe "Il Luce". ROMANIA - TURCIA 2017. Mircea Lucescu: "Daca nu am putut…

- Dupa o campanie de calificare ratata pentru Campionatul Mondial din 2018, nationala Romaniei intalneste Turcia, intr-un meci amical care va avea loc pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu" din Cluj-Napoca, de la ora 20:15. Confruntarea cu echipa pregatita de Mircea Lucescu este un examen important pentru…

- „Tricolorii” evolueaza, diseara, de la ora 20.15, impotriva Turciei, intr-o partida amicala ce se va desfașura la Cluj-Napoca. Pentru prima data in cariera, „Il Luce” va fi adversarul naționalei pe care a pregatit-o in intervalul 1981-1986

- Selecționerul naționalei de fotbal a Turciei, Mircea Lucescu, considera ca amicalul de joi dintre echipa sa și cea a Romaniei este un meci de analiza, nu un duel. Lucescu a precizat, miercuri, intr-o conferința de presa la Cluj, ca el a fost inițiatorul acestui joc, și ca și-a dorit foarte mult sa intalneasca…

- Mircea Lucescu, selecționerul naționalei Turciei, a vorbit despre amicalul pe care echipa sa il va disputa joi in fața Romaniei, de la ora 20:15, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu". "Varsta medie a unui jucator din campionatul Turciei este de 29-30 de ani. Turcia e o echipa cu fotbaliști nu foarte…

- Romania – Turcia la Cluj. Marea dorința a lui Contra Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, a dezvaluit una din marile sale dorințe inaintea amicalului cu Turcia. Partida este programata joi seara, de la ora 20:15, pe stadionul lui CFR Cluj. Tehnicianul de 41 ani își dorește ca meciul de…

- Mircea Lucescu a ajuns la Cluj, unde a facut o declarație surprinzatoare: ”Nu m-a vrut toata lumea, daca eram dorit, ajungeam selecționer”. Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a sosit la Cluj-Napoca pentru amicalul cu selecționata Romaniei. Daca la reprezentativa din Țara Semilunei, Il Luce considera…

- Aflat pe lista jucatorilor convocați de selecționerul Cosmin Contra pentru cele doua partide amicale de luna aceasta, atacantul lui Bursaspor Bogdan Stancu s-a accidentat in ultima etapa și nu poate evolua impotriva Turciei și Olandei. Pe parcursul jocului Kasimpasa – Bursaspor, incheiat cu scorul de…

- Cosmin Contra este de acordul cu naturalizarile pentru echipa naționala a Romaniei. Romania – Turcia este joi, la Cluj, de la ora 20.15 . Cosmin Contra a debutat pe banca echipei naționale a Romaniei, luna trecuta, impotriva reprezentativei din Kazahstan, in penultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale…

- Mircea Lucescu vorbește despre amicalul Romania - Turcia de joi, descrie planul la care lucreaza la Istanbul și-l incurajeaza pe Contra la inceputul aventurii pe banca "tricolorilor". Dupa patru partide oficiale pe banca Turciei, Mircea Lucescu bifeaza, joi, primul amical in fruntea "Semilunei" exact…

- Antrenorul român Mircea Lucescu a vorbit despre problemele pe care are în campionatul Turciei care foloseste mai multi straini decât orice alta competitie interna din Europa: peste 65%. „Vom limita numarul strainilor care sa activeze în campionatul intern…

- Antrenorul roman a vorbit in presa din Italia, pentru cotidianul Gazzetta dello Sport, despre problemele pe care are in campionatul Turciei care foloseste mai multi straini decat orice alta competitie interna din Europa: peste 65%.

- Selecționerul batav Dick Advocaat a anunțat lotul Olandei pentru amicalul cu Romania, programat pe 14 noiembrie, ora 21:00, Arena Naționala (București). Inaintea partidei de la București, naționala Olandei va disputa un amical cu Scoția, joi, la Pittodrie. Olanda a ratat calificarea la CM 2018 terminand…

- Atacantul Bogdan Stancu s-a accidentat in campionatul Turciei și va rata meciurile amicale pe care naționala de fotbal a Romaniei le va susține pe teren propriu cu Turcia și Olanda, anunța Federația Romana de Fotbal. Atacantul echipei Bursaspor s-a accidentat în meciul cu Kasîmpașa…

- Eric Bicfalvi se afla printre cei 29 de jucatori pe care Cosmin Contra se bazeaza la meciurile cu Turcia și Olanda de pe 9 și 14 noiembrie. Mijlocașul a recunoscut ca a fost la un pas de Șahtior in momentul in care evolua la Volyn Luțk. "Il stiu pe Mircea Lucescu din Ucraina, sunt convins ca vrea sa…

- Selectionerul Cosmin Contra se bucura ca avea ocazia de a-l avea ca adversar pe Mircea Lucescu la amicalul cu Turcia. „Gurita” a declarat ca „Il Luce” este cel mai bun antrenor e care l-a avut Romania vreodata si a spus ca acest meci reprezinta pentru selectionata tarii noastre un nou inceput.A

- Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a anunțat lotul otomanilor pentru partida amicala cu Romania de pe 9 noiembrie. Din lot nu lipsesc vedetele Omer Toprak, Hakan Calhanoglu sau Selcuk Inan, fiind prezenți, de asemenea, și doi jucatori din lotul lui Kayserispor, revelația din Turcia antrenata de…

- Antrenorul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, vineri, ca este o onoare pentru el sa fie adversarul lui Mircea Lucescu in meciul amical cu Turcia, afirmand ca ambele formatii incep un drum nou."Pe ce loc suntem in lume vine de la sine. Daca ne vom califica, sigur vom creste…

- Ziua Nationala a Turciei a fost celebrata, luni, la Ateneu, cu un concert ce a reunit muzica romana si cea turca, ministrul Culturii, Lucian Romascanu, reafirmand, in debutul evenimentului, sustinerea Romaniei in parcursul european al acestei tari. La randul sau, ambasadorul Turciei la Bucuresti,…

- Aventura lui Nicolae Stanciu la campioana Belgiei, Anderlecht ar putea lua sfarsit zilele acestea. Potrivit celor din Turcia de la Fanatik, internationalul roman cumparat de Anderlecht de la FCSB pentru suma de 10 milioane de euro va fi cedat sub forma de imprumut la puternica formatie din prima liga…

- Federația Româna de Fotbal a ales Clujul pentru disputarea amicalului naționalei României împotriva selecționatei Turciei, condusa de Mircea Lucescu, însa partida se va juca pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”, nu pe Cluj Arena.Meciul se va…

- Amical Romania – Turcia (9 noiembrie, ora 20:15). S-au pus in vanzare biletele pentru meciul cu naționala pregatita de Mircea Lucescu, programat pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca. Biletele sunt disponibile online incepand de marți, 24 octombrie, numai pe site-urile bilete.frf.ro…