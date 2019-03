Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din județul Galați a urcat baut la volan, fara a avea permis de conducere, și a provocat un accident in timp ce fugea de Poliție. In mașina acestuia era și un copil de 10 ani, care a fost ranit dupa ce autoturismul a intrat intr-un zid, scrie Mediafax.In noaptea de luni spre marți,…

- Huawei este recunoscut pe plan internațional pentru producția de smarpthone-uri și de rețele de telecomunicații, insa compania chineza a inceput sa se implice și in dezvoltarea unor tehnologii pentru mașini autonome. Cea mai recenta aplicație este un sistem format din senzori și camere video care este…

- O romanca a fost impușcata in cap in timp ce se afla in mașina cu iubitul ei! Andrea Gioacchini, iubitul romancei, era un personaj "filat" de autoritați pentru mai multe iregularitați, a fost atacat de o persoana neidentificata. Agresorul s-a folosit de o motocicleta pentru a se apropia de mașina lui…

- Masina a lovit succesiv un copac, mai multe podete, a zburat prin aer cativa metri si a aterizat cu rotile in sus in curtea unei case. Doi dintre ocupanti au murit pe loc. Accidentul s-a petrecut pe un drum local, total necirculat la acea ora. Masina, cu volan pe dreapta, era condusa de un tanar de…

- Un sofer din Ibiza a avut rezultate pozitive la toate tipurile de droguri pe care aparatura agentilor de circulatie o poate detecta. Omul consumase canabis, metamfetamine, cocaina, opioide si amfetamine. Barbatul, in varsta de 31 de ani, a fost prins in noaptea de Revelion, dupa ce petrecuse intr-un…

- O soferita de 19 ani a ajuns cu autoturismul pe poarta unei case din Basarabi, Dolj, Romania. Cand a suflat in etilotest, politistii au ramas cu gura cascata. Tanara bause bine inainte sa se urce la volan.

- Deși era intr-o stare avansata de ebrietate, un șofer de autobuz din Braila s-a urcat la volan, fara sa se gandeasca la faptul ca ii pune in pericol atat pe oamenii pe care-i transporta, cat și pe cei aflați in trafic. Un calator a filmat scena și a sunat la 112, dupa ce șoferul a fost la un pas de…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dan Badea si sotia sa, Madalina, vor deveni parinti! Nevasta actorului este insarcinata in sase luni, iar paparazzii Spynews.ro au primele imagini cu viitoarea mamica in rolul de graviduta.