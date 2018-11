Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin are inima impartita! Chiar daca il iubeste nebuneste pe Dacian Varga, altcinea ocupa primul loc in sufletul celebrei cantarete de muzica populara. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are dovada!

- Crina Abrudan se poate considera o femeie fericita si implinita. A tras lozul cel mare, iar sotul sau o tine doar in puf. Si nu doar pe ea, ci si pe mama soacra. Gabi Popescu este un barbat care stie sa se comporte cu o femeie si, mai ales, nu cu orice femeie, ci cu cea mai importanta din viata sa.

- Buna-i viața atunci cand ești in pielea lui Cristi Tanase! Cel zis „Dodel” o duce pe picior mare, iar aici nu vorbim doar despre bani și alte forme de lux, ci despre domnișoarele care ii dau tarcoale!

- Lovitura dura pentru liberalii lui Gheorghe Falca care au impanzit judetul cu zvonuri ca deputatul Eusebiu Pistru si ALDE le vor ceda voturi la europarlamentare. Lideri importanti din randul liberalilor aradeni le spun primarilor ca „Pistru e de-al nostru, e cu noi”, iar celor care sunt reticenti le…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a mai prabușit un mit. Mitul conform caruia cei mai mulți romani considera ca apartenența la Uniunea Europeana le aduce beneficii. Se dovedește acum ca politicenii care afirma ca atașamentul necondiționat al cetațenilor acestei țari de valorile europene se inșala. Sau…

- SPYNEWS a intrat in posesia unor imagini incredibile cu cel mai nou cuplu din showbiz, care demonstreazE, indubitabil, cE relatia dintre o sotie de milionar xi un fotbalist de top nu este o simplE aventurE.

- Culi:E Sterp "i Carmen de la SElciua s-au iubit cu mare foc "i au format un cuplu atat in via:a de zi cu zi, cat "i pe scenE. Cu toate acestea, numeroase certuri au dus la separarea iremediabilE a celor doi.

- Diana Dumitrescu și Alin Boroi s-au casatorit in urma cu doua zile, dupa o relație de patru ani. Omul de afaceri i-a fost alaturi frumoasei blonde și au decis ca este momentul sa-și oficializeze relația. Sunt foarte fericiți impreuna, insa, pentru a ajunge la acest rezultat fericit, au fost nevoiți…