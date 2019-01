Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra Nationala Simfonica a Romaniei si-a inceput unul dintre cele mai mari turnee de peste Ocean, in Statele Unite ale Americii. Sub bagheta dirijorului Cristian Macelaru, muzicienii romani au ridicat in picioare peste 1.500 de spectatori, la primul concert al turneului, din Florida.

- Furtuna Eboni a dat peste cap traficul aerian din Statele Unite ale Americii. Sute de zbouri au fost anulate și alte cateva mii au fost intarziate. Traficul aerian din centrul Statelor Unite a fost grav afectat din cauza furtunii Eboni. 800 de zbouri au fost anulate, iar peste 6.500 au fost intarziate.…

- CINEMA… Un tanar din Vaslui joaca in singura pelicula din Europa selectata la Festivalul de Film Sundance, cel mai mare festival al cinematografului independent din Statele Unite ale Americii. Este vorba despre Hortensiu Atanasie, student la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica…

- Statele Unite incep pregatirile pentru a trimite o nava de razboi in Marea Neagra, decizie ce survine pe fondul tensiunilor din regiune generate de capturarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene si arestarea echipajelor acestora. Armata SUA a cerut Departamentului de Stat sa notifice Turcia…

- Suspectul care a fost arestat vineri in Statele Unite ale Americii in cadrul anchetei privind coletele explozive trimise unor personalitati este un republican in varsta de 56 de ani, cu antecedente penale, din statul Florida.

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a avut vineri, o intalnire cu un grup de producatori de film din Statele Unite ale Americii si Marea Britanie, prezenti in Romania pentru a trasa conceptele si detaliile viitoarelor proiecte ce vor fi filmate in tara. "Am speranta…

- Uniunea Europeana a cerut ”propuneri concrete” si ”creative” Londrei, pentru a ”iesi din impasul” negocierii Brexitului, inaintea summitului intre liderii europeni si cu mai putin de sase luni inainte de divort, relateaza AFP, informeaza News.ro. ”Premierul (britanic Theresa May) este nerabdator…

- Cel putin 30 de persoane si-au pierdut viata in urma trecerii uraganului Michael prin patru state din sudul Statelor Unite ale Americii saptamana trecuta, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritatile locale, citat marti de AFP. Douasprezece cadavre au fost descoperite in…