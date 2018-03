Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii……

- Vestea ca mama lor a incetat din viata a cazut ca un trasnet pentru copiii Israelei Vodovoz. Desi ajunsese la varsta de 70 de ani, Israelei Vodovoz era o femeie puternca si nimeni nu se gandea ca aceasta ar putea sa-si gaseasca sfarsitul in acest fel. Chiar daca in ultima perioada problemele de sanatate…

- Vestea ca mama lor a incetat din viata a cazut ca un trasnet pentru copiii Israelei Vodovoz. Desi ajunsese la varsta de 70 de ani, Israelei Vodovoz era o femeie puternca si nimeni nu se gandea ca aceasta ar putea sa-si gaseasca sfarsitul in acest fel.

- Ken Dodd, un comediant celebru, a murit duminica la varsta de 90 de ani. Vestea tragica a fost anunțata de atașatul sau de presa care a dezvaluit informația in aceasta dimineața. „S-a stins o legenda”, au spus toți cei care l-au cunoscut.

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Oamenii strazii au refuzat sa mearga in adaposturile puse la dispoziție de primarie. Deși temperaturile au coborat cu mult sub o grade, aceștia au preferat sa ramana in continuare pe strazi, in plin ger, in ciuda eforturilor depuse de jandarmi. La Braila, pe un ger cumplt de minus 13 grade, polițistii…

- Femeia din Targu Ocna gasita moarta cu gatul taiat alaturi de fiul sau, decedat in aceleași condiții, intr-o casa incendiata, era divorțata, fostul soț locuind in județul Sibiu. Anchetatorii iau in calcul orice varianta, inclusiv cea a unei crime comise de catre femeie, care apoi ar dat foc casei și…

- Ciao.ro: Moartea suspecta a sotilor Maleon scoate la iveala detalii socante! Ambii aveau amanti. Ce au declarat acestia la audieri. Noi detalii ies la iveala in cazul mortii sotilor Maleon! Anda Bogdan aveau relatii extraconjugale, iar presupusii amanti ai acestora au fost deja audiati.…

- Florin Stelian Gheorghe, un sportiv de doar 23 de ani legitimat la Clubul Respect Gym din Gaesti, a murit subit, marti, in propria curte. Gheorghe Stelian este din comuna damboviteana Matasaru. Nimeni nu avea informatii ca tanarul ar suferi de vreo boala.

- (update 12:50) Noi detalii in cazul elevei de 10 ani, care a cazut de la etajul doi al unui liceu. Potrivit oamenilor legii, minora se afla la ora de educație fizica. Copila a cerut permisiunea de la profesor sa mearga la toaleta, insa cand a vrut sa iasa din instituție, paznicul nu i-a dat voie.

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un trasnet pentru Ramona…

- Barbatul care și-a ucis iubita, iar apoi s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc, era medic stomatolog. Iar femeia injunghiata ar fi fost model si cantareata in strainatate. Aceasta apare intr-un videoclip, sub denumirea „I know you want it".

- Ciprian Meria si Gheorghe Sofitchi, caruia prietenii ii ziceau Jony, locuiau in Corby, Marea Britanie. Erau de nedespartit, plecasera in lume impreuna si imparteau totul ca fratii. In ziua fatidica, mergeau la munca impreuna cu alti doi prieteni, un barbat si o femeie. A urmat un impact nimicitor…

- Carmen Alina Borota, in varsta de 42 de ani, era cosmeticiana apreciata de toata lumea din municipiul Carei, judetul Satu-Mare si nu suferea de nicio boala. Din pacate, insa, in urma cu putin timp, ea a suferit un infarct si a murit chiar in bratele sotului ei. In ciuda faptului ca barbatul…

- Mariana Pitigoi Maracine a murit, vineri, dupa o batalie de cateva luni cu cancerul. Vestea a intristat pe toata lumea. In urma cu ceva timp, artista a aparut la televizor si a anuntat ca isi va vinde costumele populare pentru a supravietui. A

- Povestea vacii Hermien, care s-a ascuns în padure pentru a scapa de destinul ce îi era rezervat, a emotionat o tara întreaga. Un val de compasiune s-a declansat pe retelele de socializare, iar un partid politic a lansat o campanie de finantare participativa. Mii…

- O vaca din rasa limousine a reusit sa evadeze in timp ce era transportata spre abator si s-a refugiat intr-o padure din Olanda unde traieste de peste o luna, declansand un elan de solidaritate din partea internautilor olandezi, care au luat hotararea de a o salva, informeaza AFP. Povestea…

- La sase luni de la disparitia prematura a cantaretei de muzica de petrecere, Denisa, tatal vedetei, Emilian Raducu a ajuns de urgenta pe mana medicilor. Probleme de sanatate cu care se confrunta Emilian Raducu, de ceva vreme, par ca s-au accentuat in ultimele zile. Barbatul care sufera de o semipareza…

- Interpreta de muzica populara Silvana Riciu a transmis un mesaj la patru ani de la moartea celei care a fost Marioara Murarscu. Marioara Murarescu, prezentatoarea emisiunii „Tezaur folcoric”, s-a stins din viața in ianuarie 2014 . Emisiunea regretatei realizatoare de televiziune a fost preluata atunci…

- La sase luni de la moartea Denisei Raducu, tatal ei, Emilian, a ajuns pe mana medicilor. Situatia este una delicata, spun apropiatii lui. Pe vremea cand fiica lui era bolnava, Emilian a suferit o semipareza, iar simptomele par sa se fi extins in prezent. Emilian Raducu nu se simte deloc bine, iar familia…

- Dramele par ca se tin scai de familia regretatei artiste Denisa Raducu. La sase luni de la disparitia prematura a tinerei artiste, tatal vedetei, Emilian Raducu a ajuns de urgenta pe mana medicilor.

- Prolificul producator de muzica si film Quincy Jones, in varsta de 84 de ani, a acordat un interviu savuros in care declara ca, in ciuda varstei inaintate, are peste 20 de iubite mult mai tinere decat el, dezvaluie motivul pentru care a refuzat o intalnire cu Marilyn Monroe si o critica in termeni duri…

- A Alina nu a mai putut continua! Luni, ea a anuntat ca nu poate concura, pentru ca accidentarea survenita cu o zi inainte este mai grava decit a crezut. Vestea i-a intristat pe colegii ei, care-si pusesera sperante in Alina.A A

- În decembrie 2011 o știre-șoc cutremura România. Solista de muzica ușoara Malina Olinescu s-a sinucis, aruncându-se de la etajul 6 al blocului în care locuia! Tragedia s-a petrecut la trei decenii dupa ce și tatal ei, Boris

- La jumatate de an de la trecerea in nefiinta a Denisei Raducu, tatal vedetei resimte din plin lipsa acesteia. Indurerat, parintele regretatei artiste a facut un gest de-a dreptul emotionant in memoria fiicei sale. Oamenii din Ștefanești au ramas fara cuvinte!

- Cristina Balan, revoltata dupa moartea femeii injunghiate de soț intr-o gradinița . Artista a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, prin care trage un semnal de alarma, dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala. Cristina Balan condamna comportamentul barbatilor care folosesc violenta…

- In vara, se implinesc opt ani de cand regretata Madalina Manole a decis sa le cante ingerilor. Artista s-a sinucis in ziua in care implinea 43 de ani, lasand in urma un mare gol in sufletele celor din familie și nu numai. Mii de romani au plans-o și nu au ințeles cum de o femeie atat de frumoasa și…

- Vloggerița Elle Darby care a atras atenția internauților, in urma cu cateva zile, dupa ce proprietarul unui hotel a refuzat sa o cazeze gratuit, in schimbul promovarii pe rețelele sociale, a publicat un nou videoclip in care povestește cat de greu i-a fost in ultima saptamana, dupa ce a primit mai multe…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea spune ca l-a respectat si pretuit pe senatorul UDMR Verestoy Attila si il intristeaza moartea sa. „Efemeritatea existentiala ne indeamna la respect si pretuire. L-am respectat! Vestea trista imi porneste lacrima despartirii, in semn de regret pentru cel ce a fost…

- Acum șase luni, Denisa Raducu trece in neființa in urma unei boli cumplite care i-a stors și ultima farama de viața din corp. Și, daca in ultima perioada, lucrurile pareau sa se fi liniștit in familia artistei, in ultimele zile spiritele s-au aprins, din nou.

- Nicolae Guta i-a cerut divortul amiabil Cristinei, insa focoasa blonda l-a refuzat, rupand orice cale de comunicare cu manelistul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a vorbit cu artistul, care a confirmat ruptura si a dezvaluit motivul pentru care au decis sa puna capat casniciei. (VEZI SI: Nicolae…

- Adelina, sora Denisei Raducu, a venit in Romania si a facut noi dezvaluiri dureroase despre moartea regretatei cantarete de muzica de petrecere. Marti, 23 ianuarie, este ziua in care se implinesc 6 luni de la disparitia Denisei Raducu de pe aceasta lume. Sora regretatei artiste a pasit in casa surorii…

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri gorjeni, Florin Paduraru a murit vineri, in urma unui infarct. Societatea pe care o deținea, Romania Hidro Service SRL, derula afaceri de peste 3 milioane de euro in domeniul fabricarii și comercializarii de garnituri hidraulice, fiind reprezentanta…

- Ultimele detalii despre accidentarea Simonei Halep, de la Australian Open 2018 : ”Asta i s-a intamplat inainte sa mearga la culcare”. „N-am vazut exact ce s-a intamplat, cu toate ca au fost multe slow motionuri. Stiu insa ca, unu: nu s-a umflat, doi: inca nu o durea inainte sa mearga la culcare, trei:…

- Moartea fulgeratoare si fara explicatii a sotilor Anda si Bogdan Maleon, din noaptea de Craciun, a starnit groaza in randul vecinilor de pe aceeasi strada cu cei doi. Oamenii nu si-au putut explica gestul comis de acest cuplu educat si admirat de catre toti cei din jurul lor. La nici macar o luna de…

- Sute de ulmi din Padurea Cring, unde se afla cel mai mare parc al Buzaului, au fost taiați dupa ce au fost macinați de o ciuperca asiatica impotriva careia specialiștii nu au leac. Vestea proasta este ca taierile vor continua, vestea buna este ca boala nu afecteaza și alți copaci, in afara ulmilor.…

- Detalii șocante au ieșit la iveala in ancheta referitoare la uciderea lui Razvan Sirbu in Marea Britanie. Cei doi suspecți trimiși in judecata pentru omor și-au ars hainele pe care le-au purtat atunci cand au comis crima. Indurerata dupa pierderea singurului copil, mama tanarului care ar fi implinit…

- Biroul de presa al Casei Regale a transmis , luni, un comunicat in care ofera detalii cu privire la parastasul de 40 de zile de la decesul Regelui Mihai. „Sambata, 13 ianuarie 2018, la ora 12, Familia Regala va lua parte la parastasul de patruzeci de zile de la trecerea la cele veșnice a ...

- Renumitul medic ftalmolog Monica Pop a primit amenințari cu moartea. Aceasta a explicat ce s-a intamplat și a marturisit ca a facut deja plangere penala. Monica Pop, care este recunoscuta pentru faptul ca spune mereu lucrurilor pe nume și este foarte asumata in tot ceea ce declara și face, a facut o…

- O doctorita din China s-a prabusit in fata pacientei ei si a decedat, intr-un mod tragic, dupa ce a suferit un atac cerebral la sfarsitul unei ture de 18 ore. Specializata in penumologie, Zhao Bianxiang, in varsta de 43 de ani, a fost gasita fara suflare, dupa ce a lesinat, pe data de 29…

- Au iesit la iveala noi detalii importante din viata familiei Maleon. Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Maleon, a vorbit despre ce crede acesta ca s-a intamplat in acea noapte fatidica, in casa celor doi soti.

- Fericire mare pentru Nicolae Guta si Cristina! Desi s-au certat de nenumarate ori, cei doi au reusit sa-si depaseasca problemele, iar acum sunt mai fericiti ca niciodata. Vestea care a schimbat totul a fost una care l-a inveselit enorm pe manelist. Cristina si Nicolae Guta urmeaza sa devina parinti!

- Tatal Denisei, Emilian Raducu, lasa sa se inteleaga ca regretata cantareata ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Mai mult decat atat, tatal artistei sustine ca boala nu avea cum sa-i rapuna copilul intr-un timp atat de scurt si ca exista…

- Suspecta in cazul care a ingrozit un oras intreg urmeaza sa fie prezentata instantei, in speta Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce in prima faza a fost retinuta pentru 24 de ore, urmare a audierii sale de catre oamenii legii. Cazul este cercetat de politistii de la Omoruri…