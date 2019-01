Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona s-a impus categoric in fața echipei Eibar, scor 3-0, intr-un meci din etapa a 19-a din La Liga. Catalanii raman pe prima poziție in clasament, la cinci puncte in fața celor de la Atletico Madrid. Golurile au fost marcate de Luis Suarez ('19 și '59) și Lionel Messi ('53).

- Barcelona s-a impus fara probleme pe terenul lui Espanyol, Cornella-El Prat, in etapa cu numarul 15 in La Liga. Catalanii au punctat de patru ori in poarta rivalei din oraș. Lionel Messi a fost eroul gruparii blaugrana informeaza news.ro Argentinianul a deschis scorul dintr-o lovitura libera…

- Potrivit celui mai recent studiu Sporting Intelligence, FC Barcelona este clubul care isi platește jucatorii cu cele mai mari salarii din lume. Salariul mediu al fotbalistilor catalani este de 11,81 milioane de euro pe an (fara bonusuri), adica 226,940 de euro pe saptamana sau 32,430 de euro pe zi.…

- BARCELONA REAL MADRID LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. BARCELONA - REAL MADRID se joaca fara Lionel Messi si Cristiano Ronaldo, dar preturile biletelor sunt cele mai scumpe din istorie "El Clasico". Cel mai ieftin tichet de intrare pe Camp Nou la meciul dintre BARCELONA si REAL…