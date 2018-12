Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), pe FC Voluntari, in etapa a XVI-a a Ligii I. Elevii lui Gheorghe Hagi au marcat golul victoriei dupa ce au ramas in zece jucatori, Tudor Baluta fiind eliminat dupa ce a primit doua cartonase galbene. Viitorul urca provizoriu pe…

- George Puscas a marcat primul gol din cariera in tricoul Romaniei in minutul 7 dupa o pasa primita de la Chipciu. Claudiu Keseru a marcat in minutul 47. Golul de 3-0 a venit din piciorul lui Nicolae Stanciu, in minutul 65. Cel mai asteptat moment al serii a venit in minutul 67, imediat dupa golul de…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins sambata reprezentativa Portugaliei cu scorul de 36-6 (22-3), intr-o partida disputata pe Arena Zimbrilor din Baia Mare, si ramane astfel in cel de-al doilea esalon valoric european.Intalnirea, care a avut loc in fata unui stadion arhiplin, a fost dominata de „Stejari”…

- Meciul de astazi, cu Portugalia, este ultimul meci intre Stejari pentru Valentin Ursache. Debutant intr-un meci cu Italia in 2004, Vali a adunat 65 de selectii pentru Romania. S-a nascut in Valea Seaca, Neamț, intr-o familie de ciobani. S-a apucat de rugby din intamplare. Cand avea 15 ani, Valentin…

- Romania U21 a captat atentia tuturor suporterilor tricolori cu calificarea la Campionatul European din 2019, gazduit de Italia si San Marino. Tricolorii au reusit sa se califice de pe primul loc dintr-o grupa cu Portugalia si Elvetia, echipe cu loturi mai bine cotate decat cel pe care...

- Deși jucatorul lui Standard Liege a evoluat pentru reprezentativa de seniori in dubla din Liga Natiunilor, cu Lituania si Serbia, acesta nu și-a uitat colegii de la Under 21. Razvan Marin a urmarit din fața televizorului jocul decisiv dintre Romania și Liechtenstein si a filmat golul prietenului…

- Au inscris Zulpa "90 pentru gazde si Alexandru Chipciu "13 si Alexandru Maxim "90+4 pentru echipa Romaniei. Chipciu a inscris din noua metri, din alunecare, dupa o pasa de la Mitrita. Pentru Lituania a inscris Zulpa, cu un sut din careu, la coltul lung. Maxim a stabilit scorul final trimitand mingea…