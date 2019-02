Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, a lansat cea de-a doua piesa de pe noul album, “Cosmos”. “Dans” este o coproducție Quantum Music și Global Records. Piesa urmeaza stilul inconfundabil al artistei. Așa cum și-a obișnuit publicul, Irina Rimes iși pune sufletul pe hartie…

- Piesa anului, aceasta este distrincția pe care a primit-o „Plakala” din partea M1 Music Awards in 2018! Succesul ei este atestat și de faptul ca a reușit sa intre in Top 200 iTunes și sa fie pe locul 1 in Shazam Ucraina și pe locul al optulea la nivel mondial. Clipul piesei este urmarit de peste un…

- „Prea fin, prea dulce” a strans deja peste 2,5 milioane de vizualizari in mai puțin de o luna, iar acum Guz și Irina Rimes lanseaza videoclipul acestei piese, filmat in Chișinau și regizat chiar de Guz impreuna cu Octavian „Kobzzon” Malai. „Ne cunoaștem de foarte mult timp. Eram sigura ca se va intampla…

- Dupa ce a dus „Aprinde scanteia” in topurile muzicale alaturi de Smiley, Dorian lanseaza piesa „La mine in tara”, o doina moderna ancorata in realitatea sociala din Romania, dar și un grup pe Facebook pentru romanii din intreaga lume. Link grup FB #lamineintara: https://www.facebook.com/groups/340437713469475…

- Dupa ce ne-a obisnuit cu ritmuri pop si sound-uri latino in “Dale Papi” , “Epana”, “Droppin da bomb” si “You Can Lie”, Lariss lanseaza “This is Romania”, o compozitie proprie, diferita de single-urile ei precedente. Piesa “This in Romania” este inspirata din manifestul la nivel international care s-a…

- JP Cooper continua seria declaratiilor de dragoste adresate proaspetei sale sotii si lanseaza chiar piesa pe care artistul a cerut-o in casatorie pe iubita sa, “Cheerleader”. Anul acesta, in cadrul festivalului Eletric Castle, JP Cooper a sustinut un concert emotionant, in urma caruia a ramas uimit…

- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate și complexe artiste din Romania, care a cucerit publicul inca de la primul hit, „Visele”, a lansat cel de-al doilea material discografic din cariera sa, cartea-album „COSMOS”, in cadrul unui spectacol muzical la Teatrul de Opereta Ion Dacian. „Am vrut sa lansez…

- Pe 25 februarie, de la ora 20:00, la Sala Palatului, Mihai Margineanu prezinta „Zarita”, coloana muzicala a „Las Fierbinti”, unul dintre cele mai iubite seriale de televiziune din Romania. In plus, artistul canta in premiera piesele extrase de pe noul sau album, „Fum de taverna”. „Pentru ca nu ne plac…