- Cel putin 16 persoane au decedat in ultima saptamana din din cauza conditiilor meteo nefavorabile in Europa, ninsorile abundente si gerul din ultimele zile creand dificultati majore in tari ca Austria, Cehia, sudul Germaniei, Grecia si chiar Norvegia, informeaza The Associated Press.

- Ninsorile si frigul patrunzator continua sa provoace probleme uriase in Europa. 11 oameni au murit in Germania, Austria si Italia, tari afectate de un val de aer rece. A nins atat de mult in Germania si Austria, incat zapada depaseste trei metri in statiunile montane.

- Vremea a luat-o razna complet in Europa, unde de cateva zile ninge in permanența. Viscolul puternic a facut victime atat in Austria, cat și in Grecia, iar sute de zboruri au fost anulate ori inregistreaza intarzieri.

- Zeci de zboruri au fost anulate sau au inregistrat intarzieri masive la aeroporturi din Austria și sudul Germaniei din cauza viscolului și ninsorii, iar mai multe șosele din Austria au fost inchise din cauza riscului producerii de avalanșe, informeaza agenția de știri Dpa preluata de mediafax.…

- Vremea din Europa afecteaza cursele aeriene. O aeronava cu 182 de pasageri, a companiei Ryanair, care plecat de la Londra spre Salonic, a stat mai bine de 12 ore pe Aeroportul din Timișoara. Motivul, conditiile meteo nefavorabile din Grecia, care au determinat inchiderea aeroportului elen.

- O aeronava a companiei Ryanair, care zbura cu aproape doua sute de persoane la bord pe relatia Londra - Salonic, a aterizat pe Aeroportul International Timisoara din cauza conditiilor meteo nefavorabile de la...

- O aeronava a companiei Ryanair, care zbura cu aproape doua sute de persoane la bord pe relatia Londra - Salonic, a aterizat pe Aeroportul International Timisoara din cauza conditiilor meteo nefavorabile de la destinatie. Aterizarea a avut loc in cursul noptii, unii dintre pasageri plecand…

