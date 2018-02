Stiri pe aceeasi tema

- Un elev din Arad a fost amendat de jandarmi dupa ce a intrat intr-o scoala, avand asupra sa un pistol de tip airsoft din plastic, cu bile, dar care a creat panica printre copii. Adolescentul a fost amendat cu 500 de lei. Conform unui comunicat de presa remis de Jandarmeria Arad, un elev a patruns,…

- Caz fara precedent in Romania! Un elev din Arad a venit la liceu inarmat cu un pistol! Politistii au cerut sprijinul Jandarmeriei pentru a interveni in cel mai eficient mod! Detaliile sunt șocante!

- Reprezentantii Politiei Ineu (judetul Arad) au cerut sprijinul unui echipaj de jandarmi, dupa ce au fost informati ca un elev de la Colegiul „Mihai Viteazu“ din localitate a venit cu pistolul la scoala. Ajunsi la locul faptei, politistii si jandarmii au descoperit ca tanarul plecase.

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Belgia ca personalul din transportul public de calatori din Bruxelles a anuntat intrarea in greva, astfel incat reteaua de transport va fi puternic perturbata incepand cu dupa-amiaza zilei de 19 februarie.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- Opt echipe prezente, meciuri de calitate si o surprinzatoare reprezentanta a ultimului esalon valoric din fotbalul judetean, CS Athletico Vinga, calificata la turneul final. O placuta surpriza a fost si echipa gazda, AS Sporting Sagu – nota zece pentru organizare – , care a avut ghinion in…

- Anda Calin locuiește acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetița pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai ține legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, sustine Cancan. Anda Calin și Liviu…

- Ionuț Liviu Sugacevschi, cunoscut drept „Jaguarul” de la Exatlon, a devenit in scurt timp revelația show-ului. Meciul cu Mexicul, in care sportivul a invins de trei fara drept de apel, l-a transformat intr-unul din favoriții acestei competiții. Puțini știu, insa, prin ce drama a trecut Ionuț, in urma…

- CTP, cel mai mare dezvoltator parcuri industriale si logistice premium din Romania, si compania belgiana de logistica Van Moer Logistics isi extind colaborarea in CTPark Bucharest West, ajungand la aproximativ 20.000 mp de spatii logistice, situati intr-un depozit care va fi finalizat anul acesta.…

- Autoritațile portuare acționeaza pentru salvarea unei nave, sub pavilion Moldova, aflata la 16 mile marine travers de Constanța, care transporta produse petroliere, care a anunțat ca are probleme la sala motoare.

- Un conducator auto a fost vazut cum isi pune in pericol propria viata, dar si a celorlalti participanti la trafic. Barbatul a fost surprins circuland intr-un automobil avariat grav pe traseul Chisinau-Leuseni.

- Tinerii, in varsta de 21 și 22, ambii din Ineu, „au acționat” in noaptea de 3 spre 4 februarie. Cei doi au spart prima data o florarie, in speranța ca vor gasi bani, insa aici au gasit doar un stick de memorie – pe care l-au furat -, iar apoi s-au indreptat spre biroul unui executor judecatoresc, de…

- Polițiștii orașului Ineu au identificat doi tineri, autorii a doua furturi savarșite la Ineu. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat doi tineri, de 21 și 22 de ani, din Ineu, care in noaptea de 03/04 februarie a.c., prin forțarea unei uși au intrat intr-o florarie de unde au sustras…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor. Potrivit unui comunicat transmis…

- Liderul est-european in logistica ridica trei depozite pe 30.000 mp la Cluj CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Europa Centrala si de Est, va livra anul acesta 70.000 mp in parcurile industriale din Cluj, Pitesti si Timisoara. În…

- “Ne-am propus sa crestem portofoliul de spatii logistice la peste un milion de metri patrati.” CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, continua sa se dezvolte alert la nivel national, compania…

- Cu matura și farașul. Așa se aduna, in Piața Libertații, bucațile de tencuiala cazute de pe fațada sediului Bibliotecii Județene „Sorin Titel”. Refacerea acesteia este una dintre investițiile nerealizate in 2017 de CJ Timiș. Lucrarea are bani prevazuți și in bugetul pe anul in curs.

- Alerta de inundații în Paris a ramas în vigoare și azi, deoarece nivelul apei în Sena a continuat sa creasca, în urma unor ploi torențiale, scrie CNN. Astazi, nivelul apei în Sena a ajuns la cinci metri, dar exista temeri ca acesta ar putea…

- Comisia de Disciplina a Colegiului „Mihai Viteazul” din orasul Ineu, judetul Arad, va stabili astazi ce sanctiuni vor fi aplicate elevului care a aruncat catedra in aer cu o petarda de mare putere.

- Acțiunea, sub forma de sesiune informaționala, a avut ca scop promovarea in randul elevilor de liceu a carierei militare și dezbaterea cu elevii a avantajelor și dezavantajelor unei cariere in armata. La dezbaterea de la Ineu, la care au participat elevi din Ineu, Buteni și Sebiș, au fost prezenți…

- Un elev din Ineu, judetul Arad a aruncat catedra in aer cu o petarda de mare putere. Panica s-a instaurat in scoala, iar inspectoratul a demarat o ancheta. Incidentul a avut loc vineri, iar Comisia de Disciplina va stabili care sunt sanctiunile aplicabile copiilor care s-au jucat cu petarda!

- Conducerea Colegiului “Mihai Viteazul” din orasul Ineu, judetul Arad, a inceput o ancheta dupa ce un elev a aruncat in aer catedra dintr-o sala de clasa, cu o petarda de mare putere. Nicio persoana nu a fost ranita, transmite corespondentul Mediafax.

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- Un șofer de 34 de ani a fost retinut dupa ce a fost prins conducand sub influența alcoolului si fara a detine permis de conducere. Trebuie spus, fara intentia de generalizare, ca multe dintre accidentele rutiere grave sunt produse de șoferi care se urca bauti la volan. S-a intamplat pe 17 ianuarie,…

- Americanii David si Louise Turpin au fost inculpati pentru tortura si punerea in pericol a celor 13 copii ai lor. Cei doi au fost descoperiti, dupa ce o fiica al lor, de 17 ani, a reusit sa sune duminica la 911, iar apoi politistii au descoperit "casa terorii" din Perris, California.Anchetatorii…

- Cititorul nostru spune ca locuiește chiar pe str. Cernauți, unde asfaltul risca sa se prabușeasca in orice clipa, iar șoferii pot sa-și distruga foarte ușor mașinile. Omul spune ca a facut o sesizare la primarie inca din februarie 2017, dupa ce și-a dat seama ca responsabilii din instituția…

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. Politistii au constatat ca tanarul mai era cercetat, intr-un dosar penal, pentru acelasi fel de fapte, comise in luna octombrie 2017.…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Organizata de AJF Arad, intrecerea este deschisa pentru echipe de juniori A1 (nascuti 1999 si mai tineri), apartinand cluburilor si asociatiilor sportive afiliate la AJF Arad. Pot participa maxim doi jucatori aflati in pregatire, provenind de la alte echipe, cu mentiunea ca ei nu vor avea drept de…

- Cel mai rostit nume pe holurile de la RIN in ultima luna este, de departe, Ronaldo Deaconu. "Cainii roșii" l-au pus cap de lista in mercato-ul din aceasta iarna, iar negocierile pentru mijlocașul de 20 de ani sunt in toi. Daca fotbalistul va ajunge in Ștefan cel Mare, roș-albii iși vor baga in casa…

- Tanarul a fost depistat de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase impreuna cu cei ai orașului Ineu pe raza localitații Barsa. Acum, adolescentul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. „Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,…

- Pana duminica seara, la ora 22.00, in toata tara este valabila o informare meteo de precipitatii mixte si polei, cu mentiunea ca, pentru zonele montane, sunt prognozate și ninsori viscolite.

- ”Ai un vecin care te uraște și care te paraște ca ai fi un evazionist, ca altfel nu ai putea sa ai o asemenea casa... el sta intr-una mai mica, primita n regimul comunist de la Stat, care o confiscase de la un chiabur. Intr-o dimineața, la ora 6.00, te trezești cu mascații la ușa: iți prezinta…

- Polițiștii orașului Ineu au depistat un barbat de 38 de ani, din Arad, care conducea un autotren cu semiremorca, iar la controlul aparaturii de inregistrare tahograf s-a constatat ca au fost efectuate modificari pentru inregistrarea defectuoasa a timpilor de odihna. Conducatorul auto a fost sancționat…

- Ciorbe, fripturi și sarmale, de Craciun le gatim toate cu carne de porc. E o tradiție la romani, dar daca nu suntem atenți de unde cumparam carnea, ne putem imbolnavi de trichineloza, o boala care poate duce la complicații mortale

- Calatorii slobozeni care au neșansa sa circule cu autobuzele Nick Touring din Slobozia beneficiaza de condiții improprii de transport. Aceasta stare de fapt este reclamata public de ani buni, insa autoritațile locale le ignora! Acum, pentru a genera o reacție din partea administrației locale, un slobozean…

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro in cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin doua ori mai mare.

- Soția fostului consilier județean din Timiș, Adrian Pașcuța, a fost data in urmarire locala și naționala, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Mama Loredanei Pașcuța...

- Nu este zi în care sa nu apara știri cu tineri care și-au pierdut viața în urma unor accidente cumplite, dupa ce au apasat prea tare pedala de accelerație. Teribilismul vârstei, mașinile scumpe, dar și gândul ca sunt nemuritori îi fac sa tureze motoarele la maxim și…

- Aproximativ 140 de copii care frecventeaza gimnaziul "Ion Costin" din satul Ghidighici invata intr-o cladire avariata. O buna parte a institutiei nu are acoperis, iar in loc de tavan este pusa o pelicula, prin care ploaia patrunde lejer.

- Doua calupuri de proiecte au avut contracte de finanțare semnate in cursul zilei de astazi, la Consiliul Județean Botoșani unde au ajuns ministrul dezvoltarii regionale impreuna cu cel al fondurilor europene.

- Vineri, 24 noiembrie Muzeul iluziilor – Sala „Florica Ungur” Cupa Crisana la pasari si animale mici – Sala de Sport a Colegiului „Mihai Viteazul” 16:00 – Conferința despre Ion I.C.Bratianu – Primaria Oradea 19:00 – Recital de dans cu ocazia anului…

- Nimic nu e in neregula la Colegiul „Mihai Viteazul” din Ineu. Alarma data de conducerea scolii si de cabinetul medical al acesteia dupa ce 50 de copii au acuzat dureri de burta, varsaturi si diaree s-a dovedit a fi falsa. Cel putin asta a stabilit Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad in urma verificarilor…

- Vineri ar putea fi suspendate cursurile la Colegiul„Mihai Viteazu” din Ineu, județul Arad dupa ce 50 de copii s-au imbolnavit și au acuzat dureri de burta, varsaturi, febra ușoara si diaree

- Zeci de de elevi de la Colegiul “Mihai Viteazu” din orasul aradean Ineu au dureri de burta, varsaturi si diaree. La aceasta ora se fac cercetari pentru a se stabili care sunt cauzele imbolnavirilor.

- Aproximativ 50 de elevi de la Colegiul “Mihai Viteazu” Ineu acuza dureri de burta, varsaturi si diaree, iar autoritatile de sanatate publica au inceput, joi, o ancheta, pentru a stabili cauzele imbolnavirilor.

- E alerta in Indonezia! Mii de oameni au fost evacuati, dupa ce vulcanul Agung, din Insula Bali. Autoritatile din Bali au fost in alerta inca din luna septembrie, dupa ce vulcanul a dat semne ca ar putea erupe oricand. Intensificarea cutremurelor ar fi de vina pentru activitatea vulcanului Agung.