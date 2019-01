VIDEO | Debut fulminant de sezon pentru atleta Marina Baboi

Stiri pe aceeasi tema

- Sala de Atletism din Bacau a gazduit in weekendul trecut Campionatul Național Universitar 2019 – editia a 24-a, competitie organizata de Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacau si Federația Romana de Atletism, la startul careia au luat parte 245 de sportivi ...

- Universitatea „Ovidius” s-a clasat pe prima pozitie in ierarhia pe medalii la Campionatele Nationale Universitare de atletism, ce s-au disputat, zilele trecute, la Bacau. Rezultatul nu este intamplator, sportivii coordonati de prof. univ. dr. Alin Larion reusind aceeasi performanta si anul trecut. De…

- Studentii Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta au castigat pentru a doua oara consecutiv Campionatul National Universitar de atletism, intrecere care s a desfasurat la Bacau, cu participarea a peste 20 de centre universitare din tara Rezultatele deosebite ale celor de la "Ovidiusldquo; i au plasat…

- Studenții Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) au ocupat, pentru al doilea an consecutiv, locul I in clasamentul pe universitați la Campionatele Naționale Universitare de Atletism, desfașurate, in acest sfarșit de saptamana, la Bacau. Tinerii au caștigat patru medalii de aur, o medalie de argint…

- Atleta albaiuliana Mihaela Acatrinei a cucerit titlul național in proba de 3 kilometri marș, in cadrul Campionatelor Naționale Universitare ce s-au desfașurat in weekend la Bacau. Cu timpul de 13:40.22, sportiva din Cetatea Marii Uniri, legitimata la CS Unirea Alba Iulia și CS Universitatea Reșița,…

- S-a calificat si la Europenele de seniori din Scotia Performanta de exceptie pentru Marina Baboi chiar in prima cursa a sezonului indoor. Atleta de la SCM Gloria Buzau a cucerit, sambata seara, la Bacau, in premiera titlul de campioana nationala universitara, la o competitie unde a reprezentat Universitatea…

- Competiția va avea loc pentru a 24-a oara, fiind a 23-a ocazie in care Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau organizeaza evenimentul. La competiția din Bacau sunt așteptate sa participe aproximativ 25 de centre universitare din intreaga țara.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Marina Baboi se intoarce pe pista! Cea mai buna sportiva buzoiana a anului trecut, atleta de la SCM Gloria participa, la sfarșitul acestei saptamani, sambata și duminica, la Campionatele Naționale Universitare, competiție care da startul unui nou sezon indoor, in sala de atletism din Bacau. Marina Baboi…