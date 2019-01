Stiri pe aceeasi tema

- O poveste extraordinara a ieșit la suprafața, dupa atacul terorist de la Nairobi, acolo unde islamiștii somalezi au ucis cel puțin 14 persoane. Un soldat britanic din SAS (Special Air Service - trupe speciale...

- Gruparea fundamentalista somaleza Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, sustine ca a comis atentatul din Nairobi, Kenya, soldat cu cel putin 21 de morti, ca reactie la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului.

- Eroul SAS care a luat cu asalt de unul singur hotelul din Nairobi, Kenya, pentru a salva ostaticii, era la cumparaturi cand a fost lansat atacul, a dezvaluit scriitorul, legenda militara Chris Ryan. Ostașul de elita, care este specializat in pregatirea forțelor speciale ale țarii, s-a aflat intr-o…

- Cel putin 15 persoane au decedat, in urma unui atac terorist la un complex hotelier din capitala Kenyiei, Nairobi, atentatul fiind revendicat de gruparea fundamentalista somaleaza Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida.

- Un american a fost ucis intr-un atac comis de un comando de islamisti somalezi shebab intr-un complex din Nairobi alcatuit dintr-un hotel, restaurante si cladiri de birouri, a informat un responsabil din cadrul Departamentului de Stat, relateaza AFP. "Putem confirma ca un cetatean american…

Un terorist sinucigas a fost implicat in atentatul comis marti dupa-amiaza la complexul hotelier din orasul Nairobi, anunta seful Politiei kenyene, Joseph Boinnet, citat de site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.

Cel putin trei persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa o serie de explozii si focuri de arma produse marti dupa-amiaza intr-un complex hotelier din capitala Kenyei, Nairobi, in ceea ce pare a fi un atac terorist, potrivit mediafax.

