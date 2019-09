Stiri pe aceeasi tema

- Premiera filmului Joker a avut loc sâmbata seara la Festivalul de Film de la Veneția. Publicul prezent în orașul italian a aplaudat în picioare timp de opt minute pelicula americana care ni-l prezinta în rolul principal pe Joaquin Pheonix. De altfel, filmul este laudat și de…

- Filmul 'Joker' in regia lui Todd Phillips a fost distins, sambata seara, cu Leul de Aur, la Festivalul de Film de la Venetia. Iar pelicula 'J'Accuse' al lui Roman Polanski a fost recompensata cu Leul de Argint.

- Vlad Mixich a fost votat miercuri in conducerea Agentiei Europene pentru Sanatate si Siguranta la Locul de Munca (EU-OSHA), institutie a UE care promoveaza politici prin care locurile de munca din Europa sa devina mai sigure, mai sanatoase si mai productive. Anuntul a fost facut de Reprezentanta…

- „La Gomera”, filmul regizat de Corneliu Porumboiu, a fost desemnat propunerea Romaniei pentru o nominalizare la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” a premiilor Oscar 2020. Pelicula, cu Vlad Ivanov in rol principal, care a avut premiera mondiala la Festivalul de la Cannes, unde a fost selectata…

- Pelicula ”Spider-Man: Far From Home/ Omul-Paianjen: Departe de casa” se relanseaza in cinematografe și se lauda cu o noua scena de 4 minute adaugata pentru o varianta extinsa a poveștii, arata Variety, potrivit Mediafax.Sony Pictures relanseaza “Spider-Man: Far From Home” pe 29 august, in…

- Pelicula cu supereroi ”Avengers: Endgame” a devenit duminica filmul cu cele mai mari incasari din istoria cinematografului, detronand recordul detinut de ”Avatar”, potrivit AFP. Cel de-al 22-lea film din universul cinematografic Marvel a obtinut peste 2,790 miliarde de dolari la nivel mondial de la…

- A fost lansat trailerul unui mult așteptat film american: Hustlers. Splendidele Cardi B și Jennifer Lopez interpreteaza, cu mult talent, rolul unor foste stripteuze care se razbuna pe clientii lor bogați.

- Papa Francisc a aceptat cererea de retragere a episcopului Petru Gherghel, care conduce Dieceza de Iasi din anul 1978 si a ajuns in anul 2015 la limita de 75 de ani indicata de dreptul bisericesc. Inca din ianuarie 2015, episcopul Petru Gherghel a inaintat o scrisoare catre Papa Francisc prin care isi…