Victorie pentru FC Viitorul in meciul impotriva Astrei Giurgiu in etapa a patra din play-off-ul Ligii I de fotbal

- Viitorul s-a impus pe terenul Astrei Giurgiu cu 4-1 in etapa a patra din play-off-ul Ligii 1 Betano, potrivit mediafax.Citește și: Lansarea de carte a președintelui este sabotata de PSD! Mișcarea neașteptata a partidului In prima repriza a plouat cu goluri. FC Viitorul a marcat de doua…

- In ziua in care Astra Giurgiu și Viitorul se intalnesc in play-off-ul Ligii 1, Luigino Pellegrini, impresarul legendarului fost fotbalist Roberto Baggio, a analizat experiențele eșuate avute de Ianis Hagi și Denis Alibec in Italia. „Alibec ar fi putut evolua mai mult in strainatate. Daca ar fi fost…

- * FCSB a invins-o in deplasare pe Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 (2-0), duminica, intr-o partida din etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Vicecampioana a transat soarta partidei intr-un interval mai mic de cinci minute, prin golurile marcate de Harlem Gnohere (29)si Iulian Cristea (32).…

- Dupa frumoasa calificare in turneul play off al Ligii 1, obtinuta in ultimul meci din sezonul regulat, FC Viitorul incepe evolutiile din a doua parte a campionatului, in care are un obiectiv precis. Fosta campioana a Romaniei intra in play off de pe locul cinci, cu 19 puncte, ierarhia de sa care incepe…

- Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, se teme de arbitrajele din play-off și a cerut ca Marcel Birsan sa nu mai fie delegat la meciurile formației sale. Astra Giurgiu, CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova și Sepsi OSK sunt calificate in play-off-ul Ligii 1. Pentru ultimul loc se lupta FC Botoșani, Viitorul…

- Partida care a deschis, in aceasta seara, etapa a 23 a a Ligii 1, Astra Giurgiu ndash; FC Viitorul, a fost castigata clar de gazde, scor 3 0.Golurile au fost marcate de Begue 29 si Alibec 51, 65 .FC Viitorul a jucat insa in zece oameni din minutul 43, dupa ce fundasul Bas Kuipers a vazut rosu direct,…

- Partida Astra Giurgiu FC Viitorul deschide etapa a 23 a a Ligii 1, meciul fiind programat vineri, 8 februarie, de la ora 20.00. In clasament, Astra se afla pe locul sase, cu 32 de puncte, in vreme ce Viitorul ocupa pozitia a patra, cu 34 de puncte, astfel ca partida e foarte importanta pentru ambele…

- Cu patru runde inainte de finalul sezonului regular, Viitorul se afla in obiectiv, ocupand locul 4, care ii asigura a patra prezența consecutiva in play-off-ul Ligii 1. Echipa lui Hagi va juca vineri, de la ora 20:00, cu Astra. Constanțenii au insa nevoie de puncte pentru a-și consolida poziția și prima…