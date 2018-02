Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor liderului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. Ponta a precizat ca Dragnea vorba "in oglinda" si ca acesta o avea drept prietena in DNA pe Laura Codruta...

- Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului 'Rovinari-Turceni', Ponta a fost intrebat de jurnalisti despre declaratia lui Dragnea si daca liderul PSD este prieten cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. 'Voi ati vazut ca a mintit? Dragnea mincinosul.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, in legatura cu solicitarea in care fostul premier Victor Ponta cere DNA sa ii comunice calitatea din dosarul Tel Drum, ca Ponta „nu știe in ce s-a bagat". Reactiile presedintelui PSD au venit dupa declaratiile date de Ponta luni, la Inalta Curte de…

- Fostul premier Victor Ponta este audiat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul „Turceni-Rovinari”, in care este judecat alaturi de fostul senator Dan Sova, de Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, ca este dispus sa-i dea bani presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ca acesta sa copieze de la DNA declaratia data de el ca martor in dosarul Tel Drum. Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasoara un nou termen al dosarului…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- Fostul premier a devenit martor de profesie. Dupa ce a fost citat ca martor in procesul lui Sebastian Ghita, Ponta a fost poftit sa dea declaratii si in procesul lui Calin Popescu Tariceanu. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta, in calitate de martor, pe…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, neaga ca ar fi perchezitionat calculatoarele si telefoanele mobile ale opt procurori anticoruptie. Reactia vine dupa ce in presa au aparut informatii in acest sens. DNA transmite intr-un comunicat ca in presa din Romania a fost vehiculata o informație potrivit…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a dezvaluit ca nu a fugit din țara, așa cum au lasat sa se ințeleaga anumite publicații și posturi TV. Ea a precizat ca a transmis o informare unde se afla catre Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde se judeca dosarele pe care susține ca i le-a fabricat DNA,…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Din…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia, marți, o decizie in privința revocarii lui Eugen Stoina, procurorul DNA care a condus baut și a provocat un accident. Cererea de revocare a fost inaintata de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA. Parchetul de pe langa Inalta…

- Un procuror DNA baut a provocat un accident auto. Procurorul Direcției Naționala Anticorupție (DNA) Eugen Stoina, care – aflat sub influenta bauturilor alcoolice – a provocat un accident de circulatie in Capitala. In urma evenimentului, nicio persoana nu a fost spitalizata, iar procurorul se afla in…

- Dupa un an in care Serviciul Roman de Informatii a fost intens criticat pentru abuzurile comise impreuna cu DNA, dupa ce un fost ofiter a dezvaluit cum serviciul secret a creat un stat paralel, astazi comisia parlamentara de control a avizat un buget mai mare cu 13 la suta pentru SRI in 2018. Analistii…

- Decizia instantei supreme, de a respinge contestatia lui Liviu Dragnea la punerea sub sechestru a bunurilor, este una partial nelegala, sustine avocatul presedintelui PSD, Flavia Teodosiu. "Din punctul meu de vedere, o vad partial nelegala. Noi am mai invocat niste aspecte care erau obligatoriu…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. In direct la Digi 24, Ponta a ras de Dragnea, dar a devoalat si mesajul Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca acesta ii era adresat lui Liviu Dragnea, iar acesta ori nu l-a inteles, ori nu…

- Dosarul in care liderul social-democrat a contestat masura sechestrului asupra averii sale a fost inregistrat la instanta suprema la sfarsitul saptamanii trecute. Liviu Dragnea a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie sechestrul instituit pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum, Maria Vasii,…

- Contestația lui Liviu Dragnea privind punerea, nejustificata, spune liderul PSD, a sechestrului pe averea sa, a fost respinsa miercuri de Inalta Curte de Casație și Justiție. Dosarul „Tel Drum” pare a fi mult ”mai gros” decat a aflat presa, iar politicianul, președinte al Camerei Deputaților, ar avea…

- La perchezitiile din vara, procurorii ar fi gasit un biletel roz pe care era scris codul numeric personal al lui Liviu Dragnea, iar in dreptul acestuia era indicativul "sefu", aceasta fiind proba anchetatorilor pentru acuzatiile din dosarul Tel Drum, sustine Maria Vasii, avocata liderului PSD. …

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, contestatia presedintelui PSD la sechestrul pe avere pus de DNA in dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat. Dosarul in care liderul social-democrat contesta masura sechestrului asupra…

- Mirela Chera, sef serviciu asistenta sociala in cadrul DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca Liviu Dragnea era perceput si inca este perceput in judetul Teleorman ca "Dumnezeu" si toti il ascultau deoarece "nimeni nu facea altfel, sa nu il supere".Mirela…

- Discutiile in contradictoriu au pornit dupa ce consilierilor le-a fost prezentat spre votare un proiect de hotarare ce prevede alocarea unei cautiuni in valoare de 4.200 de lei pentru actiunea pe care Consiliul Judetean (CJ) Teleorman urmeaza sa o aiba in instanta pentru eliminarea corectiei impusa…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori si inculpati in dosarele in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au fost trimisi in judecata de DNA.Dezbaterile in cele doua dosare sunt reluate de la zero,…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, a anuntat luni ca isi retrage apelul in dosarul "Gala Bute", fiind de acord cu pedeapsa de trei ani cu suspendare primita la instanta de fond.Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuia sa ia in discutie luni apelul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca termen data de 29 noiembrie in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta masura sechestrului asigurator luata de Directia Nationala Anticoruptie in dosarul Tel Drum. Dosarul in care liderul social-democrat contesta masura sechestrului…

- Liviu Dragnea a contestat in instanța sechestrul pus de DNA pe averea sa Președintele PSD, Liviu Dragnea, a depus, prin avocații sai, la Înalta Curte de Casație și Justiție o contestație împotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa în dosarul Tel Drum. Contestația a…

- "Procurorul nu a procedat potrivit legii la determinarea pretinsului prejudiciu - nefiind pana la acest moment o constituire de parte civila in cauza. Sub acest aspect va solicit sa observati ca nu mi-a fost adusa la cunostiinta imprejurarea ca ar exista vreo constituire de parte civila din partea…

- Liviu Dragnea a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie sechestrul instituit pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum. Maria Vasii, avocata liderului PSD, invoca faptul ca nicio institutie nu s-a constituit parte civila in acest dosar si, prin urmare, necerand nimeni recuperarea vreunui…

- Președintele PSD Liviu Dragnea nu concepe sa aiba intreaga avere sub sechestru și a anunțat, prin avocatul sau, ca va solicita ridicarea acestei masuri asiguratorii. Liviu Dragnea are de trecut însa un hop înainte ca povestea lui să ajungă în fața judecătorilor…

- "Ironic, astazi generalul SRI Mitica Dumbrava, in loc sa mearga la brutarie, merge in Parlamentul Romaniei. Daca as fi acolo, i-as pune o singura intrebare: Daca o cunoaste pe procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan, ce relatii au, daca a sustinut-o si a sprijinit-o in cariera, daca a raportat…

- Ponta a afirmat ca aceste afirmatii ale lui Diaconu au venit probabil in urma unor intalniri cu Liviu Dragnea. "Probabil ca iar s-a vazut cu Dragnea. Ca el, cand se vede cu Dragnea, mai scoate cate-o prostie. Nu-l cunosc pe Magureanu. Nu m-am intalnit in viata mea cu Magureanu. Ideea de…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a fost citata marți la Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru a fi audiata în calitate de martor în dosarul 'Rovinari - Turceni', în care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova.

- Avocata Maria Vasii a declarat luni, la Parlament, ca isi mentine declaratiile cu privire la faptul ca un judecator a decedat pentru ca a stiut anumite lucruri despre desfasurarea scrutinului prezidential din 2009, aceasta fiind Vasile Alicsandri, fost judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie."Nu…