"Asteptam ca miercuri doamna Dancila sa vina cu formula de restructurare a Guvernului. Daca nu vine miercuri - si practic suntem in situatia in care in plus fata de Ministerul Mediului, al Energiei, Relatia cu Parlamentul, Ministerul de Interne, cred ca miercuri sau joi nu o sa mai avem nici ministru al Educatiei, atunci e foarte clar ca nu avem nicio alta varianta, am facut tot ceea ce tinea de noi, sa incercam sa gasim o solutie rationala - vom vota toti parlamentarii PRO Romania motiunea de cenzura pe care sper sa o depuna cei de la PNL si USR", a declarat Ponta, la Palatul Parlamentului.