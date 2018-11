Presedintele PES Activists Romania, Victor Negrescu, a declarat sambata, la Timisoara, ca tara noastra este pregatita pentru a prelua Presedintia Consiliului Uniunii Europene, toate elementele fiind in grafic. "Eu am predat lucrurile aproape finalizate, chiar finalizate in mare parte, si ma refer atat la dimensiunea politica, cat si la cea logistica. Pe partea politica, chiar in ultima sedinta de Guvern la care am participat am aprobat planul nostru de lucru, prioritatile noastre, documentul strategic al tuturor presedintiilor si am predat practic toate lucrurile organizate in acest sens, inclusiv…