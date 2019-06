Victimele spulberate de tren mergeau de ani de zile acasă pe calea ferată Accidentul tragic, feroviar, de marti seara, de la Ciurea putea fi evitat. Cele trei persoane lovite de trenul Bucuresti - Iasi aveau posibilitatea de a parcurge un alt drum pentru a ajunge acasa, fara sa isi puna viata in pericol. Numai ca drumul sigur pe care trebuiau sa il parcurga este mai lung. Ghinionul victimelor in seara respectiva a fost ca CFR-ul a schimbat mersul trenului, de obicei acesta intrand in Iasi pe linia doi. In noaptea tragica, garn (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

