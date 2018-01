Veşti proaste pentru români. Pâine de "un leu" s-a scumpit deja în magazine In magazine, clientii pot observa deja o scumpire de cativa bani a painii si a produselor de panificatie, astfel ca cel mai ieftin sortiment, franzela de 1 leu, a ajuns sa coste peste aceasta suma. Reprezentantii industriei confirma ca painea s-a scumpit si nu exclud majorari de preturi si in continuare. "Trebuie sa analizam costul energiei, cheltuielile cu gazele naturale, forta de munca care a devenit mai scumpa prin faptul ca salariul minim a crescut de doua ori. Toate acestea s-au contabilizat, iar cel ce a constatat ca are deja cheltuieli mai mari decat incasari, a trebuit sa scumpeasca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In magazine, clientii pot observa deja o scumpire de cativa bani a painii si a produselor de panificatie, astfel ca cel mai ieftin sortiment, franzela de 1 leu, a ajuns sa coste peste aceasta suma. Reprezentantii industriei confirma ca painea s-a scumpit si nu exclud majorari de preturi si in continuare.…

- Mai sunt mai putin de 24 de ore pana la sedinta de foc din PSD, sedinta care ar urma sa puna capat razboiului iscat in cadrul partidului. Intr-o interventie telefonica la Romania TV, fostul ministru Adrian Tutuianu a spus ca nu exclude ca tensiunile din PSD sa se diminueze, ca urmare a unei demisii…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de

- Potrivit unui raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE, in trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de...

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.Citeste…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), conform unui raport al Comisiei Europene „Pe parcursul intregului trimestru III al anului 2007, preturile en gros de energie electrica…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.

- Consulul onorific al Madagascarului in Romania a declarat pentru Antena 3 ca Radu Mazare ar putea fi extradat oricand si nu va primi azi politic in Madagascar, avand in vedere ca in aceasta tara nu exista notiunea de azil politic. Nu a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada.…

- Consulul General Onorific al Republicii Madagascar in Romania, Serge Rameau, ii da o veste foarte proasta lui Radu Mazare. Acesta a declarat, pentru Antena 3, ca in țara pe care o reprezinta nu exista noțiunea de azil politic. Astfel, in baza unui cadru legal stabilit la nivelul UE, Romania poate cere...

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit la emisiunea Talk News, de la Realitatea TV, despre cum va fi influențata Romania in 2018, din punct de vedere astrologic. Specialistul nu are deloc vești bune pentru noul an, mai ales ca a facut o comparație cu anul 1989, același an influențat de Saturn."Anul…

- Anul 2017 a fost anul „exploziei” prețurilor la carburanți. In doar șase luni, prețurile au crescut cu 19%. Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42…

- Anul 2017 a fost anul „exploziei” prețurilor la carburanți. In doar șase luni, prețurile au crescut cu 19%. Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42…

- Indicatorul de încredere macroeconomica al CFA România a urcat foarte usor în noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungând la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipând o

- Cel mai apreciat interpret de colinde din Romania a ajuns de urgența la spital. Inca de joi seara Ștefan Hrușca s-a simțit rau. El a crezut ca este vorba de o simpla raceala, dar starea lui de sanatate s-a agravat.

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Tarifele la consumatorii finali de electricitate au mai multe componente, din care doar energia „pura” (ca produs) s-a scumpit pe pietele angro, astfel ca nu este de asteptat un impact major pe factura, au explicat miercuri reprezentantii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania - AFEER.…

- Reprezentanti ai Comisiei Europene au fost informati de conducerea MediaSind in legatura cu 'asaltul politic' asupra libertatii presei din Romania, prin modificarea legilor justitiei de catre coalitia aflata la putere, informeaza federatia, printr-un comunicat remis, vineri, Agerpres. Presedintele…

- ♦ Industria a crescut in primele zece luni din an fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 8,2% (brut) cea mai puternica crestere din 2007 incoace pe fondul avansului cereri interne si a revenirii Europei, principala destinatie a exporturilor Romaniei. Fata de octombrie trecut cres­te­rea…

- Konstantinos Passaris, alias „Fiara din Balcani”, considerat cel mai sangeros asasin care a activat in Romania, a cerut sa fie lasat in regim semideschis, invocand faptul ca a avut un comportament exemplar si ca a executat deja mare parte din pedeapsa. Judecatorul delegat i-a respins, insa, cererea,…

- Oficialii, in majoritate, susțin pozitia exprimata de demnitarul roman cu privire la problemele create de exportul paralel in asigurarea accesului la medicamente. Florian Bodog a atras atentia asupra efectelor deosebit de grave pe care le genereaza exportul paralel de medicamente. Oficialul…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, planul de aprofundare a Uniunii Economice si Monetare, stabilind obiectivul aprobarii Fondului Monetar European pana in anul 2019. "Comisia Europeana stabileste un plan pentru aprofundarea Uniunii Economice si Monetare (UEM), prezentand masuri concrete…

- Bugetul pentru anul 2018 este lipsit de viziune, nu este construit pe proiecte pentru dezvoltarea economica a tarii in urmatorii doi ani si nu incurajeaza mediul de afaceri, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Demnitarul roman a susținut un discurs in cadrul mesei rotunde cu titlul Investing in the Common Future of Europe: Time for Constructive Vision and Substantial Action, in care a aratat ca momentele actuale incarcate de provocari, schimbari rapide și incertitudini necesita o cooperare tot mai stransa…

- "Am facut deja progrese semnificative de la inceputul negocierilor asupra chestiunilor legate de plecarea Regatului Unit din Uniune. Am oferit asigurari cetatenilor UE care traiesc in Marea Britanie. Dorim ca oamenii sa ramana, impreuna cu familiile lor, pe teritoriul britanic. La momentul acesta,…

- "In ceea ce priveste propunerile pentru modificarea legilor Justitiei in Romania, bineinteles, oricare tara poate sa decida in ceea ce priveste legislatia care este potrivita (...), conform Constitutiei si a procedurilor parlamentare. Dupa parerea mea, in Romania s-a facut un progres enorm dupa aderarea…

- S-ar putea spune ca barbații din Romania sunt bețivii Europei, titreaza TVR. Potrivit statisticilor, ocupa primul loc la consumul excesiv de alcool. In fiecare an, sute de persoane ajung la spital in stare grava din cauza ca au baut peste masura. Iar cei care consuma alcool contrafacut iși risca…

- Barbații din Romania sunt bețivii Europei. Potrivit statisticilor, ocupa primul loc la consumul excesiv de alcool. In fiecare an, sute de persoane ajung la spital in stare grava din cauza ca au baut peste masura. Iar cei care consuma alcool contrafacut iși risca viața.

- Instabilitatea politica si economica au contribuit la nivelurile scazute ale cheltuielilor pentru sanatate, 814 euro pe cap de locuitor reprezentand cel mai scazut nivel din toate statele membre UE, se arata intr-un raport al Comisiei Europene privind starea de sanatate a Romaniei in 2017.…

- Consilierul local si presedintele USR Sector 1, Clotilde Armand, a trimis, miercuri, o scrisoare deschisa adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, dar si presedintelui francez, Emmanuel Macron, cerandu-le sa analizeze cu atentie…

- Potrivit Brigazii de Pompieri din Londra, circa 60 de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul care a cuprins o cladire de patru etaje din zona Daleham Gardens. ”Echipele de interventie au reusit sa recupereze o femeie ce a fost prinsa in cladire, insa, din pacate, aceasta a murit…

- Mai exact, inspectorii de integritate au constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 470.476 lei, echivalentul a 111.675 euro, intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Doru Brasoan Lese, in perioada exercitarii mandatului de parlamentar 2008 – 2012. "Agentia…

- STIRE IN CURS DE ACTUALIZARE Citeste si: A murit Charles Manson, asasinul actritei Sharon Tate Citeste si: Doliu in lumea tenisului: Jana Novotna, fost numar 1 mondial, a murit / "Imaginea ei va straluci mereu in istoria WTA" Citeste si: LOTO 6 DIN 49, LOTO 5 DIN 40, JOKER SI NOROC: Numerele…

- Anuntul a fost facut, luni, la numarul de urgenta 112. "Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata de un barbat ca pe o strada de pe raza sectorului 1 a gasit mai multi saci continand cartele telefonice (sim-uri). La fata locului s-a deplasat de indata Grupa Operativa…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este blocata pe DN1C, in localitatea Tautii Magheraus, judetul Maramures, din cauza unui accident rutier produs la kilometrul 158+900 de metri. Sunt cinci victime, dintre care trei incarcerate. Traficul este oprit pe ambele sensuri…

- "Nu as vrea sa comentez ce a fost anul trecut. In opinia mea, nu a fost un lucru in regula. Anul acesta, pe parteneriatul pe care il avem cu Administratia Prezidentiala, noi am comunicat o lista cu invitati. Invitatiile le adreseaza, oficial, Administratia Prezidentiala. Eu sper ca vom avea o parada…

- Bugetarii din Romania vor ramane si fara bonuri de masa de la inceputul anului viitor, conform noii legi a salarizarii, acestea urmand sa fie inlocuite cu o norma de hrana. Legea ar urma sa fie valabila si pentru domeniul privat insa aici patronii vor decide daca vor oferi in continuare bonurile…

- E JALE. Vești teribile de la meteorologi: Romania va fi LOVITA de un ciclon polar la sfarșitul saptamanii! VEZI unde va ninge și ce temperaturi vom avea Conform meteorologilor, vremea se va incalzi ușor, dar numai pentru o zi. La finalul saptamanii, insa, precipitațiile se vor inmulti, iar ciclonul…

- Un raport despre care nu s-a vorbit astazi, deși aduce vești bune pentru țara noastra, este cel publicat de Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri economice și Financiare. Din raportul publicat de comisarul european, reiese cu cifre ca România are, pe ultimul trimestru,…

- France Presse folosește termenul de "tigru" pentru Romania, unde creșterea economica, una dintre cele mai dinamice din UE, s-a accelerat din nou in trimestrul III, peste așteptarile analiștilor.

- Shakira a fost nevoita sa-și amane intreg turneul programat pentru 2018 din cauza unor probleme serioase de sanatate. Vestea vine la scurt timp dupa ce artista a anulat alte cinci concerte programate pentru sfarșitul lui 2017. Reprezentanții ei au anunțat ca Shakira are probleme cu vocea. Acum acestea…

- Reducerile de Black Friday vor fi monitorizate de Consiliul Concurentei, a anuntat presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, care a explicat ca se va urmari daca ofertele sunt reale, iar imediat dupa Black Friday, Consiliul va face public un raport cu privire la comertul electronic.Anul…

- Astazi, de la ora 10.30, reprezentanții Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huși organizeaza conferința de lansare a proiectului “Math Games”. “In cadrul proiectului Erasmus^ 2014-2020, cu finanțare din partea Comisiei Europene prin Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației…

- Din Elvetia nu vin cele mai bune vesti legate de starea de sanatate a Majestatii Sale Regele Mihai. Astfel, alteta sa nu se afla in cele mai bune momente. „Astazi, 8 noiembrie 2017, marea sarbatoare a Sfintilor Mihail si Gavriil il gaseste pe Majestatea Sa Regele Mihai in stare de suferinta, la resedinta…

- Specialiștii susțin ca indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculeaza dobânzile la majoritatea creditelor în lei, ar putea ajunge la 5% în maxim șase luni. Asta daca Guvernul PSD-ALDE continua cu aceleași masuri fiscal-bugetare. „Un ROBOR de 5% pe termen…

- Vasile Miriuta, antrenorul lui Dinamo, a spus, in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu FC Botosani, ca in cazul in care Adam Nemec va decide sa paraseasca gruparea din "Stefan cel Mare", in iarna sau la finalul contractului in vara, nu-l va scoate din echipa. Subiect…

- Citeste si: Ministrul finantelor merge la Washington sa convinga FMI ca Romania nu va depasi deficitul bugetar de 3% din PIB Romania a intrat pe radarul investitorilor americani din doua motive: Cea mai mare crestere economica din UE si alocarea a 2% din PIB pentru aparare Oare cat ii va trebui Europei…

- "Am avut discutii cu sindicatele din sanatate de mai multe ori. Au venit si la Ministerul de Finante si au pichetat. Discutiile astazi sunt in jurul modului de repartizare a acelor sporuri. In bugetul de anul viitor se aloca 2,9 miliarde (lei n.r.), deci peste 20% crestere acordata doar la fondul…