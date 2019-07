Stiri pe aceeasi tema

- Noua Lege a pensiilor a suferit o serie de modificari de ultim moment, chiar inainte de a fi adoptata de Camera Deputatilor, care este for decizional. Aceasta noua forma va ajunge pe masa presedintelui Iohannis spre promulgare.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca este posibil ca legea pensiilor sa fie votata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, daca in cursul zilei de marti primeste raport de adoptare in comisia de specialitate potrivit Agerprees. "Daca maine (marti - n.r.), in cadrul comisiei se…

- Potrivit proiectului legislativ, romanii stabiliți in alta țara, dar care au mașinile inmatriculate in Romania, pot efectua ITP-ul in strainatate, fara a fi nevoiți sa se intoarca in țara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Muncii a anuntat noi schimbari in sistemul de pensii, care vizeaza aproximativ 40.000 de pensionari. Astfel, Marius Budai a declarat ca pensiile a 43.000 de pensionari care au lucrat in grupele 1 si 2 de munca au fost revizuite. Acestia urmeaza sa primeasca lunar mai multi bani. „Raportarea…

- Noua Lege a pensiilor, adoptata de Parlament in decembrie 2018, ar putea genera riscuri de sustenabilitate a finantelor publice, arata Comisia Europeana in Recomandarile de tara pentru Romania.

- Vești uriașe! Schimbare radicala in legislație. Toți romanii sunt vizați de schimbarea unei legi cheie. Anunțul a venit de la cel mai inalt nivel. Este vorba despre banii romanilor. Autoritațile au decis ca.. Citește AICI ce schimbare radicala se face in legislație și cum ii va ajuta aceasta…

- Conducerea Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale „Ion I. C. Bratianu”, cea care a comandat barometrul de opinie publica referitor la increderea politicenilor, spune ca va continua demesul și ca Academia nu este responsabila in niciun fel de rezultatele cercetariilor desfașurate,…

- Vești uriașe pentru toți posesorii de telefoane mobile! Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anunțat ca intra in vigoare din 15 mai 2019.ANCOM le interzice operatorilor de telefonie mobila sa... Citește AICI ce se APLICA din 15 mai 2019…