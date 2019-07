Stiri pe aceeasi tema

- Romanii platesc sume din ce in ce mai mari pentru manopera atunci cand ajung la service cu mașini avariate in urma unor evenimente rutiere și despagubite in baza unei polițe RCA. Datele oficiale publicate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) arata ca manopera medie pentru o ora…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii pot solicita reducerea perioadei de suspendare a permisului auto in conditii mai lejere. Legea prevede eliminarea a doua conditii pe care trebuie sa le indeplineasca soferii cu permisul suspendat care doresc sa recapete mai rapid…

- Programul "O familie, o casa" vs. "Prima Casa". Avantaje, condiții, beneficiari. "Acest nou program social se adreseaza distinct familiilor și are o serie de avantaje suplimentare fața de programul Prima Casa. Programul "O familie, o casa" vs. "Prima Casa". Avantaje, condiții, beneficiari. Romanii…

- Locuitorii cartierului Recea din Alba Iulia reclama faptul ca strazile din fața caselor au devenit, aproape in fiecare noapte, adevarate piste pentru curse ilegale de mașini. Șoferii teribilistii iși ambaleaza motoarele și asculta muzica la maxim in parcare, iar mai apoi participa la „liniuțe”, pentru…