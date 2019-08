Verificări interne la IPJ Arad după ce un polițist ar fi braconat în pădure la Beliu In fapt ar fi vorba despre doua persoane de interes: un actual polițist și un fost polițist. Cei doi ar fi fost depistați de colegii lor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, in noaptea de 23 spre 24 august in padure, pe raza localitații Beliu. Aceștia s-ar fi aflat intr-un autoturism de teren care a oprit inițial la semnalele polițiștilor, insa imediat dupa aceea a demarat in tromba. Pentru oprirea mașinii s-au tras patru focuri de arma. Dupa ce faptele actualului angajat al IPJ Arad au ajuns la urechile șefilor instituției s-a dispus o verificare interna.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

