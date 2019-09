Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Salvați copiii a dotat Maternitatea Alba Iulia cu primul ventilator neonatal și Spitalului Municipal Sebeș cu cinci kit-uri ventilație de tip Bubble CPAP pentru nou-nascuți Salvați copiii a dotat Maternitatea Alba Iulia cu primul ventilator neonatal și Spitalului Municipal Sebeș cu cinci…

- Salvati Copiii Romania va dona aparatura medicala vitala sectiilor de terapie neonatala din trei localitati sucevene, Campulung Moldovenesc, Falticeni si Dolhesti, si in valoare totala de 28.730 de euro.Sectia de neonatologie a Spitalului Municipal Campulung Moldovenesc va primi patru paturi pe ...

- Secția de Anestezie și Terapie Intensiva și Unitatea de Transfuzii Sanguine ale Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bistrița au fost inaugurate, joi, in prezența ministrului Sanatații, Sorina Pintea. Proiectul de extindere, modernizare și dotare a Secției ATI și UTS este in valoare de 13,6 milioane…

- Sala de nasteri, sectia de terapie intensiva neonatala si saloanele de rooming-in (unde mamele sunt internate alaturi de bebelusi - n.r.) de la Maternitatea ''Filantropia'' vor fi inchise in perioada 19 - 31 august, deoarece va fi efectuata igienizarea generala periodica, informeaza un comunicat al…

- Sala de nasteri, sectia de terapie intensiva neonatala si saloanele de rooming-in (unde mamele sunt internate alaturi de bebelusi – n.r.) de la Maternitatea ”Filantropia” vor fi inchise in perioada 19 – 31 august, deoarece va fi efectuata igienizarea generala periodica, informeaza un comunicat al Administratiei…

- Polițistul Vasilica-Viorel Florescu, cel care a preluat apelul la 112 al Alexandrei Maceșanu, și-a pierdut acum noua ani un copil in incendiul de la maternitatea Giulești. Fiica polițistului s-a numarat printre cei șase bebeluși care au murit in incendiul care a izbucnit pe 16 august in secția de terapie…

- Mai mulți elevi de liceu participanți la Tabara de Cultura și Creație ”Mari valori culturale locale” au avut parte, in aceasta zi, de privilegiul unui atelier interactiv de xilogravura al profesorului Mircea Lac, declarat de Ministerul Culturii și Identitații Naționale drept ”Tezaur Uman Viu”. Atelierul…

- Pana la 31 iulie, fiecare dintre noi poate contribui la salvarea copiilor prematuri In maternitațile de gradul III, dotate cu aparatura medicala esențiala salvarii copiilor prematuri sau cu patologii severe, ajung prin transfer nou-nascuți și de la alte spitale, precum și gravide cu patologii complexe…