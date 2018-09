Stiri pe aceeasi tema

- Gunther Oettinger a afirmat ca proiectul european este in pericol din cauza oponenților sai din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene. "In opinia mea, proiectul este in pericol de moarte", a declarat el, marți seara, intr-un eveniment organizat de Asociația federala a serviciilor de…

- Roma a facut cunoscut prin vocea celor doua personaje forte ale majoritatii guvernamentale, Luigi di Maio, liderul Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem), si Matteo Salvini, patronul Ligii (extrema-dreapta), ca vremea 'umilintei' a trecut. 'Uniunea Europeana a decis sa intoarca spatele Italiei…

- Intrebat despre probabilitatea unui Brexit in absenta unui acord, Liam Fox a estimat ca aceasta este de 60%, in conditiile in care discutiile intre Londra si Bruxelles vor continua pana la summitul UE din luna octombrie. ''Cred ca intransigenta Comisiei Europene ne impinge catre o iesire…

- Romania se afla printre cele 10 tari europene afectate in mod direct de deciziile Statelor Unite ale Americii cu privire la politica industriala, iar pozitia tarii noastre este ca Europa trebuie sa ramana unita in dialogul cu SUA, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Uniunea Europeana va oferi guvernelor statelor membre cate 6.000 de euro pentru fiecare imigrant pe care il preiau de pe vasele din Mediterana, potrivit Financial Times. Comisia Europeana va publica marti propuneri de stopare a valului de imigranti in Europa. Intre acestea se numara sprijinirea statelor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Presedintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor din NATO la summitul de la Bruxelles ca Uniunea Europeana trebuie sa fie ''foarte, foarte atenta'' in legatura cu imigratia, deoarece ea ''pune stapanire pe Europa'', relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres. Trump i-a avertizat pe aliatii…

- Presedintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor din NATO la summitul de la Bruxelles ca Uniunea Europeana trebuie sa fie ''foarte, foarte atenta'' in legatura cu imigratia, deoarece ea ''pune stapanire pe Europa'', relateaza agentia DPA. Trump…