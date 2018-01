Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepremier Vasile Dâncu a declarat, joi seara, la lansarea de cartii lui Robert Cazanciuc, ca în România, încrederea în partidele politice este sub 10%, acesta precizând ca si

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functie. Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La ora 13,00, urmeaza…

- Omul de afaceri Ion Țiriac, este foarte critic la adresa situației actuale din Romania, marcata de probleme și scandaluri politice. Fosta stea a tenisului a accentuat efectele economice și repercusiunile internaționale pe care situația neclara din Romania le poate avea.

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania solicita premierului Mihai Tudose sa puna capat "jocurilor politice" si sa ia cat mai repede o decizie in privinta conducerii Politiei Romane. 0 0 0 0 0 0

- ”Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru solicita președintelui organizarea unui referendum național pe tema autonomiei locale. Politicianul solicita și inlocuirea pragului de 5% național pentru partidele politice cu pragul de 5% la nivel județean. Propunerea ar scoate partidele mici și cele ale minoritaților etnice…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, 8 ianuarie la Cluj un document privind alinierea conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice. Read More...

- Magistrații au trecut in noul an la fel de divizați ca in 2017: unii de partea și alții contra modificarilor aduse de politicieni legilor Justiției. Romania este un stat in care legea se aplica selectiv, magistrații nu raspund pentru erori și sistemul acopera, minimalizeaza sau ignora abuzurile comise.…

- Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie, transmite corespondentul MEDIAFAX. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…

- De-a dreptul jenanta prestatia pe care presedintele Romaniei Klaus Iohannis (foto mijloc) a avut-o, vineri 5 ianuarie 2018, la Consiliul Superior al Magistraturii, in deschiderea sedintei in care se alege noua conducere a CSM pe acest an. Fara sa citeasca de pe foaie, Iohannis a tinut un discurs nesigur…

- Se asteapta ca anul care vine sa fie pentru politica internationala un an de schimbari si de noi sperante. Acest lucru are pentru diferite tari motive diferite. Intr-o serie de tari europene vor avea loc alegeri pentru seful statului. Si americanii se vor duce la sectiile de votare, dar pentru ei acestea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi in legatura cu proiectul privind guvernanta corporativa ca nu vede de ce societati de interes strategic pentru Romania sa nu poata sa fie gestionate de stat."In primul rand, nu am vazut foarte multe performante generate de Ordonanta…

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- SONDAJ CURS: Potrivit studiului ale carui rezultate au fost transmise, joi, AGERPRES, 47% dintre cei intervievati au declarat ca sunt de parere ca UE se indreapta intr-o directie buna.De asemenea, 35% dintre respondenti considera ca Parlamentul European are cea mai mare importanta in luarea…

- Magistrata Ingrid Mocanu susține, intr-o postare pe contul sau de socializare, ca cei din Europa discuta despre ce se intampla in Justiția din Romania. Aceasta, citand Neweurop.ro, descrie implicarii SRI in actul de Justiție.

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si Codului de Procedura Penala. Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei Legi ale Justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale pentru…

- Aquatim, societate care are ca acționar majoritar Consiliul Local Timișoara, a reușit ca mai de fiecare data cand s-a tras linie sa se ridice cu mult peste standardele celorlalte societați ale municipalitații, unul dintre punctele forte ale companiei fiind accesarea de fonduri europene. Conform statisticilor,…

- Editura Contra Mundum și Evenimentul Zilei lanseaza prima carte din Romania care trateaza modul in care George Soros și rețeaua sa de ONG-uri infiltreaza și acapareaza partidele politice și instituțiile guvernamentale ale statelor, impunand, astfel, ideologia corectitudinii politice și politicile care…

- "Nu e niciun fel de bucurie sau de satisfactie. Probabil ca electoratul care a trimis-o in Parlament pe doamna deputat a trimis-o exact pentru acest motiv, sa ia 150 de milioane de lei pe luna, diurne, cazare, transport si asa mai departe, sume forfetare, ca sa ma injure pe mine. Am lasat-o, a facut-o…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, miercuri, ca nu exista nicio urgența pentru a fi modificate legile Justiției și a susținut ca inițiatorii noului proiect manifesta interes "exclusiv" pentru modificari care sa ofere Executivului instrumente de control asupra Justiției. …

- In numele intregului Parlament, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au batut obrazul diplomatiei americane, dupa ce SUA au indemnat ca in legile Justitiei sa nu fie incluse prevederi care afecteaza lupta impotriva coruptiei. PSD considera ca America a incalcat suveranitatea Romaniei. Opozitia considera…

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a atras atenția asupra faptului ca in anul 2017 Romania a devenit mai atragatoare pentru investitori, datorita ușurinței cu care o companie obișnuita poate plati taxele.“Am citit in presa de specialitate o știre care risca sa fie trecuta cu vederea…

- "Dupa doua saptamani suntem in acelasi loc, practic, trebuie sa traducem limbajul diplomatic in limbajul cetatenilor. In momentul in care in mesaje oficiale, acum doua saptamani in MCV, ieri si astazi in mesajul Departamentului de Stat al Statelor Unite gasim cuvinte precum ingrijorare, preocupare,…

- Remus Borza spune ce l-a determinat sa intre in politica și de ce disputele dintre președintele țarii și premier au devenit ceva obișnuit, indiferent de numele lor. "Nu este suficient sa fii doar critic la adresa sistemului daca nu incerci sa și il schimbi. Ori un sistem nu poate fi reformat…

- Senatul a adoptat, luni, o initiativa legislativa prin care suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat sa fie de cel putin 0,01% si de cel mult 0,04% din produsul intern brut, initiatorul motivand ca, astfel, s-ar asigura un tratament egal pentru toate partidele. Initiativa…

- Romania are in vedere incheierea unui Memorandum de intelegere cu Serbia pentru construirea unei conducte de interconectare, intre Arad si Mokrin, lunga de circa 80 km, pentru cresterea gradului de asigurare a securitatii energetice in regiune, arata un Plan de Actiuni Preventive privind masurile…

- „ALIANTA PENTRU CENTENAR” constituita din peste 100 de organizații civice din Romania, Republica Moldova și Diaspora, unite de Platforma Unionista Actiunea 2012, face apel catre unionistii din toate partidele proeuropene din Republica Moldova sa participe activ la manifestațiile din 1-3 decembrie de…

- Banca Transilvania va achiziționa de la Eurobank Group acțiunile pe care le deține la Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. și ERB Leasing IFN S.A., cele doua banci ajungand la un acord in acest sens, scrie capital.ro.

- „Guvernul actual al Romaniei este un Guvern toxic care functioneaza ca o casa de mentenanta pentru liviu Dragnea. De un an de zile, ceea ce s-a intamplat in Romania a fost ca toate resursele statului sa fie folosite pentru un obiectiv personal, individual - probleme penale ale unora si ale liderului…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a susținut o declarație politica in care a vorbit despre situația invațamantului din Romania, el militand in același timp pentru o mai buna finanțare a acestui domeniu. Va prezentam in continuare declarația politica susținuta de deputatul Dumitru Mihalescul,…

- Judecator Ovidiu Toth, din cadrul Tribunalului Alba, a scris un mesaj in care vorbește despre situația in care a ajuns justiția din Romania astazi, despre raspunderea unui magistart, dar și despre deciziile luate de membrii Consiliului Superior al Magistraturii carora le-au fost date voturi și incredere…

- Modificarea Legii raspunderii magistraților continua sa starneasca controverse aprinse in peisajul justiției din Romania. In timp ce unii clameaza neceseitatea imediata a unei asemenea legi, ații susțin ca acest lucru ar ingradi libertatea magistraților. Caz concret: judecatoarea Andreea Ciuca, presedintele…

- Prin MCV, adica prin mecanismul de control si verificare, Justitia a fost mereu in prim planul atentiei opiniei publice. An dupa an raportul Comisiei Europene a fost interpretat diferit de putere si opozitie. Cand un partid se afla la guvernare vedea raportul ca pozitiv, pentru ca odata intrat in opozitie…

- "MCV pare a fi o poveste fara sfarsit, in care in permanenta se dau aprecieri, dar se manifesta rezerve si am sentimentul ca MCV este utilizat pentru a tine Romania intr-o stare ingrata in contextul UE. Iar un posibil argument ca aceasta pozitie a Comisiei Europene ar putea sa influenteze mersul…

- Proteste in Timișoara și in mai multe orașe din țara fața de modificarea legilor justiției. Mii de oameni, printre ei și parinți cu copii in carurior, au ieșit in strada și scandeaza lozinci impotriva partidului aflat la guvernare. UPDATE 19:50: La Timișoara s-au adunat aproape 3.000 de protestari.…

- Adevarate averi au fost create pe spinarea naivilor, imediat dupa Revolutie, prin celebrele jocuri piramidale de tipul ”Caritas” ori ”Gerald”. Sute de mii de romani si-au depus economiile de-o viata in speranta ca vor castiga chiar si de opt ori mai mult, dar au ramas, intr-un final, cu buzele umflate.…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa la Iasi, ca in privinta pachetului de legi privind Justitia ministrul Tudorel Toader respecta ceea ce cere Bruxellesul. ‘Domnul Toader, utilizand standardele europene, pentru ca exista reguli si un gen de a fi comunitar,…

- Potrivit unei postari, marti, pe o retea de socializare, Adrian Dohotaru a aratat ca Romania are nevoie de o guvernanta participativa, de mai multa democratie, de o gandire din perspectiva celor dezavantajati social si economic. ”Imi dau demisia din USR. Cum sunt un om al dialogului, voi…

- Fostul ideolog al PSD – l-am numit pe sociologul Vasile Dancu – sustine (in cel mai recent editorial pentru revista „Sinteza”) ca Romania risca sa intre in colaps in urmatoarele decenii. Totodata, clujeanu face apologia statului de drept si a luptei anticoruptie, ceea ce (avand in vedere evenimentele…

- ”Romania poate fi cea mai slaba veriga din Europa centrala și de Est”, noteaza jurnaliștii de la Bloomberg intr-o analiza in care atrag atenția asupra faptului ca modificarile Codului fiscal produc confuzie in mediul de afaceri din țara noastra, informeaza Profit.ro.Subliniind ca PSD se afla deja…

- Presedintele PSD Maramures si totodata presedintele CJ Maramures, Gabriel Zetea, sustine ca va discuta cu partidele politice pentru a gasi omul potrivit la locul potrivit. La inceput de an au fost semnate protocoale intre partidele politice din cadrul Consiliului Judetean Maramures. Odata cu renuntarea…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II au depistat un barbat in varsta de 36 de ani, cu domiciliul pe raza județului Ialomița, incercand sa introduca in Romania un autoturism marca Alfa Romeo, ce figura ca fiind bun cautat pentru „folosirea ca probe in cadrul procedurilor penale”, alerta introdusa…