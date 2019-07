Vânătoarea de oameni este reală şi în zilele noastre. Se oferă 75.000 de dolari pentru corp In ciuda masurilor stricte luate de guvernul Tanzaniei in ultimii ani, adulții și copiii cu albinism sunt inca uciși și mușcați pe teritoriul intregii țari, ei fiind considerați fantome de catre majoritatea populatiei. Mai mult, vracii transforma parți ale corpului acestora in unguente sau amulete menite sa aduca fericirea și succesul material. In prezent, aproape 1.000 de copii albinoși se afla in adaposturi temporare instituite de autoritați, pentru a le asigura acestora o cat mai buna protecție. Cu toate acestea, crimele rituale comise de cei care le atribuie puteri magice nu se opresc. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

